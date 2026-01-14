Wer hätte das gedacht. Anfang vergangenen Jahres war Schaeffler als altbackener und zukunftsloser Automobilzulieferer völlig an der Börse abgeschrieben. Doch nachdem die Schaeffler-Aktie im April 2025 auf ein Allzeittief gefallen war, startete sie eine fulminante Rallye, in deren Zuge sich der Kurs bis heute fast verdreifachte. Was gibt der Schaeffler-Aktie einen so gewaltigen Schub und sollten Anleger jetzt noch einsteigen? Die nächste Partnerschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
