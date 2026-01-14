Die EnBW hat zum Jahresende zehn neue Schnellladeparks entlang viel befahrener Fernverkehrsrouten in sechs deutschen Bundesländern in Betrieb genommen. Insgesamt stehen an den neuen Standorten 148 neue HPC-Anschlüsse mit 200 und 400 kW Ladeleistung zur Verfügung. Die neuen Ladeparks hat die EnBW in Mecklenburg-Vorpommern nahe Dummerstorf (A20) und Wittenburg (A24) eröffnet, in Niedersachsen nahe Sottrum (A1), in Hessen bei Gelnhausen (A66) und in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
