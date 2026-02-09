Für den weiteren Wachstumskurs von Senec werden weitere Investitionen notwendig. Dafür such die Muttergesellschaft EnBW nach einem neuen Investor, der möglichst noch im laufenden Jahr das Geschäft des Leipziger Speicherherstellers übernimmt. Letzendlich ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass Senec weiter eine 100-prozentige Tochter von EnBW bleibt, wie ein Sprecher pv magazine erklärte. Zum Jahresende 2017 übernahm EnBW den Speicherhersteller Deutsche Energieversorgung (DEV) vollständig und bald danach folgte die Umfirmierung zu Senec, denn so hieß die Speichermarke, die das Unternehmen aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
