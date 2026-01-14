Zürich - Künstliche Intelligenz (KI) ist aus Sicht der Swiss-Life-Ökonomen einer der Wachstumstreiber schlechthin, bringt jedoch steigende Risiken für Anleger auch in der Schweiz mit sich. Hoher Investitionsbedarf, geringe produktive Nutzung und zunehmende Verschuldung könnten zudem die Profitabilität vieler Unternehmen belasten. Die US-Wirtschaft wachse dank massiver Investitionen in Software und Hardware rund um KI, sagte Swiss-Life-Chefökonom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
