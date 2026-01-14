Die Senkrechtstarter in 2026: Netflix mit Barangebot? | Bayers Pharmasparte beflügelt & RWE mit Coup in UK

Damit die Hängepartie um Warner Bros. schneller ein Ende finde kann, denkt Netflix wohl darüber nach, den Kaufpreis komplett in Bar zu bezahlen. Der Aktie hilft die Idee auf die Sprünge. Jetzt Netflix kaufen?Thema des Tages: Die Senkrechtstarter zu Jahresanfang Das Börsenjahr 2026 ist erst wenige Wochen alt - doch schon jetzt kristallisieren sich klare Gewinner heraus. Vor allem drei Bereiche stechen hervor: Rüstungswerte, KI-Aktien und Versorger. Sie profitieren von geopolitischen Spannungen, dem anhaltenden KI-Investitionsboom und der Suche nach Stabilität und planbaren Erträgen. Welche Aktien aus diesen drei Sektoren 2026 besonders stark losgelegt haben - und ob hinter der frühen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran