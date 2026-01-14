Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 14.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Strategischer Schachzug: Germanium Mining sichert sich massives Flächenpotenzial im Kampf um die High-Tech-Vorherrschaft
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC
Tradegate
14.01.26 | 16:22
76,24 Euro
-1,66 % -1,29
Branche
Medien
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
1-Jahres-Chart
NETFLIX INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NETFLIX INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
76,2876,3416:23
76,2876,3416:23
Markus Weingran
14.01.2026 15:57 Uhr
218 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Die Senkrechtstarter in 2026: Netflix mit Barangebot? | Bayers Pharmasparte beflügelt & RWE mit Coup in UK

Damit die Hängepartie um Warner Bros. schneller ein Ende finde kann, denkt Netflix wohl darüber nach, den Kaufpreis komplett in Bar zu bezahlen. Der Aktie hilft die Idee auf die Sprünge. Jetzt Netflix kaufen?Thema des Tages: Die Senkrechtstarter zu Jahresanfang Das Börsenjahr 2026 ist erst wenige Wochen alt - doch schon jetzt kristallisieren sich klare Gewinner heraus. Vor allem drei Bereiche stechen hervor: Rüstungswerte, KI-Aktien und Versorger. Sie profitieren von geopolitischen Spannungen, dem anhaltenden KI-Investitionsboom und der Suche nach Stabilität und planbaren Erträgen. Welche Aktien aus diesen drei Sektoren 2026 besonders stark losgelegt haben - und ob hinter der frühen …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.