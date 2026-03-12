Die Lage im Nahen Osten bleibt an den Märkten derzeit weiter das bestimmende Thema. Der DAX ist am Mittwoch mit einem Abschlag von 1,4 Prozent auf 23.640,03 Zähler aus dem Handel gegangen. Und auch der Start in den Donnerstag sieht weniger freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 1,4 Prozent tiefer auf 23.307 Punkte.Wieder höhere Ölpreise und gestiegene Inflationssorgen belasten die Märkte. US-Präsident Donald Trump erklärte zwar, dass der Krieg mit dem Iran schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
