Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
JE00BJ1F3079 AMCOR PLC 14.01.2026 JE00BV7DQ550 AMCOR PLC 15.01.2026 Tausch 5:1
DE000A3MQR65 Viromed Medical AG 14.01.2026 DE000A40ZVN7 Viromed Medical AG 15.01.2026 Tausch 1:1
