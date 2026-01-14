Baar - Partners Group hat im vergangenen Jahr weitere Neugelder angezogen und die verwalteten Vermögen gesteigert. Die Erwartungen der Analysten übertraf der Vermögensverwalter dabei. Die sogenannten Kapitalzusagen von Kunden beliefen sich im Geschäftsjahr 2025 auf 26 Milliarden US-Dollar - nach 22 Milliarden im Vorjahr, wie der Zuger Asset Manager am Mittwochabend mitteilte. Hinzu kamen im vergangenen Jahr noch 4 Milliarden Vermögen aus der Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
