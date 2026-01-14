Die Rheinmetall-Aktie konnte seit Jahresanfang wieder eine starke Kursrally hinlegen. Am Mittwoch verliert sie aktuell leicht und steht bei knapp 1.900 €. Es wird immer über neue Waffenaufträge berichtet. Was bedeutet das für die Aktie? Spaniengeschäft ausgebaut Wie das Unternehmen am 14. Januar mitteilte, wurde dem spanischen Verteidigungsministerium ein Vorschlag über ein modernes Raketenartilleriesystem unterbreitet. Hierzu wurde das Joint Venture ...Den vollständigen Artikel lesen ...
