München (ots) -Morgen startet das beste und größte Golf-Angebot bei MagentaTV: Zum Sender- und Saisonstart werden rund 60 Stunden live aus Dubai und Honolulu auf zwei Kanälen übertragen. Die DP World Tour mit dem Dubai Invitational wird ab dem morgigen Donnerstag, 15. Januar, live ab 08.30 Uhr übertragen. Die PGA Tour mit den Sony Open Hawaii in Honolulu steht dann ab 18.00 Uhr auf dem Programm. In Dubai gehen zum Beispiel aus dem 2025 siegreichen europäischen Ryder Cup Team Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Shane Lowry und Francesco Molinari an den Start. Aus Deutschland sind unter anderem Marcel Siem und Nicolai von Dellingshausen dabei. Auf Hawaii will der Kanadier Nick Taylor seinen Titel verteidigen. Aber die Konkurrenz ist groß: Mit Russell Henley, J.J. Spaun, Robert MacIntyre and Ben Griffin treten gleich vier Spieler aus den Top 10 der Weltrangliste an und auch Keegan Bradley, Jordan Spieth und Collin Morikawa zählen zum Favoritenkreis. Darüber hinaus im Teilnehmerfeld: Deutschlands Nr. 1 Matti Schmid und Altmeister Vijay Singh. Gleich zum Start des neuen Angebots gibt's am ersten Tag 15 Stunden Golf live! Experte Steffen Zunker und Gregor Biernath, Deutschlands bekanntester Golf-Kommentator, sind das erste On-Air-Duo, das Golf bei MagentaTV und MagentaSport präsentieren wird.Gregor Biernath freut sich auf die Highlights der kommenden Wochen: "Es geht in der zweiten Woche gleich los mit dem ersten Turnier der Rolex Series und Rory McIlroy spielt auch schon in dieser Woche. Da haben wir schon mal die ersten Highlights auf der DP World Tour. In den USA wird bis zum ersten Signature-Turnier in Pebble Beach schon vorher ausschließlich auf spektakulären Plätzen gespielt - gleich ab morgen zum Beispiel im Waialae Country Club. Ich freue mich da auf jedes einzelne Event auf beiden Touren!" Mit Blick auf den aktuell größten deutschen Hoffnungsträger ist der neue MagentaTV Kommentator "sehr gespannt auf den nächsten Entwicklungsschritt von Matti Schmid, unserem besten deutschen Golfer im Official World Golf Ranking. Er hat oben angeklopft im vergangenen Jahr und kann seinen Aufwärtstrend 2026 hoffentlich fortsetzen."An der Weltspitze freut sich Gregor Biernath "besonders auf den Dauer-Battle Scottie Scheffler gegen Rory McIlroy. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich Brooks Koepka wieder zurückkämpft auf der PGA Tour - als berühmtester LIV-Rückkehrer der Geschichte."Bei Verwendung der Zitate bitte die Quelle MagentaTV angeben. Alle Infos zur PGA Tour und zur DP World Tour, den größten Golfstars sowie Programminfos auch im Video: cloud.thinxpool.de/s/QYRiHaW2qiYYbFLDie neue Heimat des Golfsports - das beste und größte Angebot startet morgen bei MagentaTVDie Telekom hat die Rechte an der PGA Tour, der DP World Tour, Korn Ferry Tour, der PGA Tour Champions sowie dem Ryder Cup bis 2029 erworben. Das ganzjährige Programm mit 131 Wettbewerben ist für MagentaTV- und MagentaSport Kunden ohne Aufpreis auf den neuen Kanälen MS Golf 1 und MS Golf 2 abrufbar. Diese werden bei MagentaTV im Januar 2026 neu aufgeschaltet. Der Hauptkanal MS Golf 1 überträgt alle Turniere in voller Länge, während MS Golf 2 zusätzliche Feeds wie die Begleitung einzelner Spielergruppen über die gesamte Runde oder herausragende Momente bietet. Bei Überschneidungen der Spielzeiten eines PGA Events mit der DP World Tour werden beide Events parallel übertragen. Dazu gibt es Features der Top-Spieler, aktuelle Stories und Historisches. Zahlreiche Inhalte werden darüber hinaus auf Abruf zur Verfügung stehen. Präsentiert und gestaltet werden die herausragenden Wettbewerbe bei MagentaTV sowie MagentaSport vom neuen Kommentatoren- und Experten-Team, das die Golf-Fans in Deutschland künftig an rund 300 Tagen im Jahr bestens unterhalten wird. Angeführt von Gregor Biernath gehören die renommierten Reporter Michael Born, Herbert Gogel, Stephan Gandl und Holger Speckhahn zum neuen Golf-Team. Ebenso wie die Experten Max Kramer, Steffen und Florian Zunker sowie Bernd Ritthammer.Golf ab Januar 2026 bis 31. Dezember 2029 bei MagentaTV & MagentaSport - der schnelle Überblick zum neuen Recht:Insgesamt 131 Wettbewerbe auf 2 neuen Kanälen bei MagentaTV: MS Golf 1 und MS Golf 2.Ohne Zusatzkosten abrufbar für alle MagentaTV- und MagentaSport-Kunden.PGA Tour (Amerika): 44 Events in 2026 - Übertragung jeweils von Donnerstag bis Sonntag (abends und nachts), beinhaltet zusätzlich die Tour Champions und Korn Ferry TourDP World Tour (Europa & Naher Osten): 32 Events in 2026 - Übertragung jeweils von Donnerstag bis Sonntag (tagsüber MEZ)Ryder Cup: Kontinental-Wettbewerb der Besten USA vs Europa alle 2 Jahre, nächster Ryder Cup: 2027 in Nordirland, 2029 in den USAKorn Ferry Tour (Nachwuchs-Tour): 25 Events - Übertragung von Sonntag bis Mittwoch live und als ZusammenfassungenPGA Tour Champions (Legenden-Tour): 30 Events - Übertragungen von Donnerstag bis Samstag live und als Zusammenfassungen mit den deutschen Stars wie Bernhard Langer (Rekord-Sieger) und Alex Cejka plus weitere Legenden (ab 50 Jahre zugelassen) wie Jack Nicklaus oder Ernie Els.Link zu weiteren Informationen: www.magentasport.de/aktion/golfGolf live bei MagentaTV und MagentaSportDP World Tour | Dubai Invitational in Dubai, VAEDonnerstag, 15.01.26ab 08.30 bis 13.30 Uhr: Tag 1Freitag, 16.01.26ab 08.30 bis 13.30 Uhr: Tag 2Samstag, 17.01.26ab 08.30 bis 13.30 Uhr: Tag 3Sonntag, 18.01.26ab 08.30 bis 13.30 Uhr: Tag 4PGA Tour | Sony Open Hawaii in Honolulu, USADonnerstag, 15.01.26ab 18.00 bis 04.00 Uhr: Tag 1Freitag, 16.01.26ab 18.00 bis 04.00 Uhr: Tag 2Samstag, 17.01.26ab 18.15 Uhr bis 04.00 Uhr: Tag 3Sonntag, 18.01.26ab 18.15 Uhr bis 04.00 Uhr: Tag 4DP World Tour (Rolex Series) | Hero Dubai Desert Classic in Dubai, VAEDonnerstag, 22.01.26ab 08.30 Uhr und ab 11.00 Uhr: Tag 1Freitag, 23.01.26ab 08.30 Uhr und ab 11.00 Uhr: Tag 2Samstag, 24.01.26ab 08.30 Uhr und ab 11.00 Uhr: Tag 3Sonntag, 25.01.26ab 08.30 Uhr und ab 11.00 Uhr: Tag 4PGA Tour | The American Express in La Qinta, USADonnerstag, 22.01.26ab 17.30 Uhr und ab 22.00 Uhr: Tag 1Freitag, 23.01.26ab 17.30 Uhr und ab 22.00 Uhr: Tag 2Samstag, 24.01.26ab 17.30 Uhr und ab 22.00 Uhr: Tag 3Sonntag, 25.01.26ab 17.30 Uhr und ab 22.00 Uhr: Tag 4Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6196555