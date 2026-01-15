München (ots) -Ratiopharm Ulm hält die Playoff-Chancen im EuroCup am Leben! Im deutschen Duell gegen die NINERS Chemnitz behalten die Ulmer mit 88:76 die Oberhand und schließen auf Platz 7 um einen Sieg auf Chemnitz und Playoff-Rang 6 auf. Im Vorfeld ruft Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath die Partie nach den bisher sehr "inhomogenen" Leistungen als Endspiel aus, die Mannschaft reagiert: "Wir wussten, dass wir kämpfen mussten. Das haben wir getan. Jeder wusste, was wir zu tun hatten", sagt der mit 23 Punkten überragende Topscorer Christopher Ledlum. Teamkollege Christian Sengfelder "muss das ganze Team loben, wir haben wirklich als Einheit gespielt - defensiv wie offensiv." Nach 2 Niederlagen gibt Ulm der Sieg im direkten Duell mit dem Tabellennachbarn, dessen Siegesserie nach 4 Spielen reißt, besonders Auftrieb: "Wir haben uns in eine gute Position gebracht, Richtung Playoff angreifen zu können", meint Sengfelder. Experte Per Günther prognostiziert für das anstehende Auswärtsspiel bei den London Lions (nächsten Mittwoch, ab 20.20 Uhr live) gar einen "Pflichtsieg, den nehmen sie mit. Und dann stehen ihnen die Tore offen." Für Trainer Ty Harrelson steht fest: "Wir kämpfen bis zum Ende um den letzten Playoff-Platz." Sein Gegenüber Rodrigo Pastore hadert mit der "harten Niederlage" und dem "müden" Schlussviertel, in dem es den Chemnitzern an "Rhythmus" fehlt.In der EuroLeague laufen für die deutschen Akteure die griechischen Wochen! Am Donnerstag ist der FC Bayern München ab 19 Uhr (live bei MagentaSport) im heimischen SAP Garden gegen Panathinaikos Athen gefordert. Nachdem der Deutsche Meister zuletzt bei Olympiakos Piräus (80:95) einen Dämpfer hinnehmen musste, soll der generelle Aufwärtstrend unter Trainer Svetislav Pesic fortgesetzt werden.Gegen jenes Olympiakos unterliegt am Mittwochabend auch Welt- und Europameister Isaac Bonga mit Tabellenschlusslicht Partizan Belgrad deutlich. Der Deutsche bleibt beim 66:104-Debakel mit 7 Punkten und 4 Rebounds blass. Einziger Lichtblick: Der Deutsch-Amerikaner Duane Washington avanciert mit 28 Punkten zum Topscorer, kann die 7. EuroLeague-Pleite der Serben in Folge aber auch nicht abwenden.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips zur EuroLeague und zum EuroCup am Mittwoch - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's mit der EuroLeague bei MagentaSport am Donnerstag, u.a. ab 19.00 Uhr mit dem FC Bayern München gegen Panathinaikos Athen - live bei MagentaSport.EuroCup | 14. Spieltagratiopharm Ulm - NINERS Chemnitz 88:76Die Ulmer überlassen Chemnitz nur 4 Mal im Spiel die Führung und spielen den Heimsieg nach einer 5-Punkte-Führung zur Halbzeit in einem starken Schlussviertel souverän herunter. Überragender Akteur der Gastgeber ist mit 23 Punkten Topscorer Christopher Ledlum. Nach 2 Niederlagen feiert Ulm wieder ein Erfolgserlebnis und klettert in der Tabelle mit insgesamt 6 Siegen auf Platz 7. Mit einem Sieg mehr rangiert Chemnitz, das zuvor 4 Spiele in Serie gewann, auf Platz 6.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=SUNtMVRNYTRPN2UrSnJab0ZtYUpuSnF1Mi9UdEhjaS9OQ2NmNE9SYVZLST0=Der schönste Korb der Partie: Ulms Tobias Jensen fasst sich ein Herz, dribbelt durch die Abwehr der NINERS und netzt mit einem sensationellen Dunk ein. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QW0zY2lBOFBWMmtScVc2QlF1R1Q0N2wxK1UwRDMwd0x5QWEyKzRsLzFsMD0=Der Mann des Spiels: Mit 23 Punkten, 5 Rebounds und 4 Assists ist Ulms Christopher Ledlum der Topscorer der Partie. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dTFIRDNqTlhGZkYwS0w3SHZZRUR3UGY1U3F4ZlpHYzVSOWFQSHJqam9sdz0=Christopher Ledlum, Ulmer Topscorer mit 23 Punkten und 5 Rebounds: "Wir wussten, dass wir kämpfen mussten. Das haben wir getan. Ich bin sehr stolz auf das Team. Jeder wusste, was wir zu tun hatten. Wir sind einfach bei dem geblieben, was uns ausmacht. Wir haben hart gekämpft. Meine Mitspieler haben mir vertraut, dafür bin ich dankbar. Sie konnten mich in guten Zonen erreichen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K1B2d25YdHlNNXZacE4zMUcvQ01mVVh4by9raVp0YUlta1FkdGczZk1JVT0=Christian Sengfelder, 11 Punkte und 6 Rebounds für Ulm: "Ich muss das ganze Team loben, wir haben wirklich als Einheit gespielt - defensiv wie offensiv. Das hat uns die Möglichkeit gegeben, im 4. Viertel echt stabil zu stehen und das Viertel souverän nach Hause zu spielen. Es sind 2 Teams, die mit ganz viel Intensität spielen wollen. Es ist für die Zuschauer sehr gut anzugucken, für uns als Spieler aber natürlich auch belastend. Wir haben uns in eine gute Position gebracht, Richtung Playoff angreifen zu können."MagentaSport Experte Per Günther sieht für Ulm beim anstehenden Restprogramm noch Chancen auf die Playoffs: "London ist für mich ein Pflichtsieg, den nehmen sie mit. Und dann stehen ihnen die Tore offen." Link zum Interview mit Sengfelder und Günther: clipro.tv/player?publishJobID=V1RmcnhLdVpTMHN4bkpSSm9wSndnZFFOWnBSMzVoM24yOUFydDBUb1dDZz0=Ty Harrelson, Trainer Ulm: "Es war ein großartiger Einsatz von uns im 4. Viertel. Mehrmals in dieser Saison schien es so, dass uns der Tank ausgehen würde. Heute haben wir mit viel weniger Spielern auf der Bank und einer kleineren Rotation einen Weg gefunden, das hinzubekommen. Ich bin stolz auf unseren Einsatz. Es ist ein großer Sieg für uns. Wir haben Chemnitz die Punkte weggenommen. Wir kämpfen bis zum Ende um den letzten Playoff-Platz." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TUZPU2xOMW9QYThvRjhyM3NWbWxBUjVRTENQWVRiWUhNNjltbS9BeUxwST0=Thorsten Leibenath, Sportdirektor Ulm, ruft die Partie im Vorfeld als Endspiel aus: "Eine theoretische Chance auf das Weiterkommen bestünde, würden wir das Spiel verlieren. Realistisch betrachtet, ist es schon ganz arg wichtig, dass wir heute gewinnen. Wir haben Spiele, wo wir über 100 Punkte machen und Spiele, wo wir uns über die 60 kämpfen. Die Performance im EuroCup ist sehr inhomogen. Das hängt natürlich mit den Verletzungen und einer neu zusammengestellten Mannschaft zusammen, aber hundertprozentig können wir das nicht erklären." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WE0zUU44TkRzTGZ1cWV2Rk5QbmJzd0ovaUM2THhSeHp5ZXV2VXY4d0VmYz0=Rodrigo Pastore, Trainer Chemnitz: "Es ist eine harte Niederlage. Unser 4. Viertel war nicht gut. Aber wir haben Ledlum in der 2. Hälfte besser kontrolliert. Wir haben im Schlussviertel müde ausgeschaut, unser Rhythmus war nicht da." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VzFIcTNLNVMvQnJ1RDJlcVN0OWVyY1RZK0Y0MVVOVUd2UkwwR1VuYkE2UT0=EuroLeague | 22. SpieltagPartizan Belgrad - Olympiakos Piräus 66:104Für Isaac Bonga ist mit Partizan Belgrad im Heimspiel gegen Olympiakos Piräus von Beginn an nichts zu holen: Zur Halbzeit ist Bongas Team bereits mit 22 Punkten im Rückstand, danach nimmt das Debakel noch drastischere Formen an. Da sind auch die insgesamt 7 Punkte und 4 Rebounds des Welt- und Europameisters nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Seit dem Sieg im Stadtderby gegen Roter Stern am 12. Dezember wartet Partizan auf einen EuroLeague-Sieg, mit 7 Niederlagen am Stück behalten die Serben bei insgesamt nur 6 Siegen die Rote Laterne. Olympiakos steht mit 13 Siegen auf Platz 6.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=MmJLWkxvL1V2S0JzcXdNWUVNdzNJd2EwQzcvSHJjRTZCTWdISGliMU54dz0=Lichtblick bei Partizan: Der Deutsch-Amerikaner Duane Washington ist mit 28 Punkten Topscorer der Partie. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SWJETWZ6ODFENnNSeXR3clVzM0RWMjVHT1RQenBZaXQreUo0TjJ6UUxNST0=Mit 7 Punkten und 4 Rebounds bleibt Isaac Bonga bei Belgrad unauffällig. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NXNyUXhmMjZ2UmNMSWJaY2ZkUExVQk5tRWs4NnBhRCs3allKZmI3aFY5MD0=Basketball live bei MagentaSportEuroLeague | 22. SpieltagDonnerstag, 15.01.2026ab 16.45 Uhr: Dubai Basketball - Virtus Bolognaab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Baskonia Vitoria-Gasteizab 19.00 Uhr: FC Bayern München - Panathinaikos Athenab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunasab 20.15 Uhr: EA7 Emporio Armani Mailand - Roter Stern Belgradab 20.30 Uhr: Paris Basketball - AS MonacoFreitag, 16.01.2026ab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Valencia Basketab 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Hapoel Tel Avivab 20.30 Uhr: Real Madrid - FC Barcelona