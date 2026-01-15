Das Jahr ist noch jung und an den Edelmetallmärkten spielt sich ein Drama ab, das in die Geschichtsbücher eingehen könnte. Der Silberpreis hat historische Widerstände pulverisiert und notiert über der Marke von 88 USD pro Unze. Was lange Zeit als wilde Fantasie von "Goldbugs" abgetan wurde, ist nun harte Realität: Eine plötzliche Entkopplung der physischen Knappheit von den papierbasierten Preismechanismen. Während der Spotmarkt explodiert, richten sich alle Augen auf die großen Akteure der Finanzwelt. Immer lauter werden die Gerüchte, dass Großbanken wie die UBS und die Citigroup durch massive Short-Positionen in eine gefährliche Schieflage geraten sein könnten. In diesem toxischen Umfeld aus Misstrauen und Panik suchen Investoren den Ausweg in unbelastete Assets - und finden ihn bei Junior-Explorern wie Silver North Resources, die genau das besitzen, was die Banken angeblich leerverkauft haben: Physisches Silber im Boden, hochgradig und sicher in Kanada gelegen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de