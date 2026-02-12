Der Januar brachte die Situation um kritische Metalle zum Kochen. So erreichten Kupfer, Wolfram sowie Palladium neue Bestmarken und auch die Edelmetalle waren stark gefragt. Auguren vermuten markante Verwerfungen bei Derivaten, die zu erstaunlichen Aufwertungen von Silber und Gold führten. Silber zählt zwar systematisch zu den Edelmetallen, hat sich aber in den letzten 10 Jahren zum gefragten Industriemetall gemausert. Denn seine extrem guten elektrischen Eigenschaften, Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit machen es in HighTech- und Rüstungsanwendungen unersetzbar. Im Bereich Alternative Energien wird Silber seit langer Zeit eingesetzt, die geforderten Mengen übersteigen das Angebot um den Faktor 1,5. Und dann wären da noch die Spekulanten, auch sie wollen ein Stück vom kuchen für sich. Damit ist die Blickrichtung klar gen Himmel gerichtet. Welche Portfolio-Veränderungen sind sinnvoll?

