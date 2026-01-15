Der fundamentale Wandel der Mobilität erzeugt zwei gegensätzliche Realitäten: Während etablierte Hersteller unter massivem Innovationsdruck und schwindenden Margen stöhnen, entstehen in den Nischen des Wandels überraschende Gewinnchancen. Die strategischen Antworten auf diese Zerrissenheit könnten nicht unterschiedlicher ausfallen. Ein Premiumhersteller, ein Ausrüster für die Fahrzeugpflege und ein Mobilitätsdienstleister zeigen exemplarisch, wo die Zukunft des Fahrens auch für Anleger lukrativ werden kann. Daher lohnt ein genauer Blick auf die Wege von Mercedes-Benz, WashTec und Sixt.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de