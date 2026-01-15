In der letzten Woche machte Donald Trump über seine Truth-Social-Plattform bekannt, dass er das Militärbudget des Pentagons für 2027 um 66 % bzw. um 600 Mrd. USD gegenüber dem Haushaltsplan für 2026 auf 1,5 Bio. USD anheben will. Dieser Plan ist umso erstaunlicher, da das US-Haushaltsdefizit im Jahr 2025 bereits ca. 1,775 Bio. USD betragen haben dürfte. Der Vorteil des Plans ist aber, dass bei Umsetzung eine massive Investitionswelle ausgelöst werden würde. Ob der Angriff des US-Justizministeriums ...Den vollständigen Artikel lesen ...
