THYSSENKRUPP - Die Mitarbeiter von Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) sind in großer Sorge. Das indische Unternehmen Jindal, das derzeit die Bücher von TKSE prüft, soll auf größere Kostensenkungen pochen. Jindal soll auf weitere Einsparungen drängen, als sie bislang von TKSE und IG Metall vereinbart wurden, wie die Rheinische Post aus Unternehmenskreisen erfuhr. Über die bislang vereinbarten 11.000 Stellen hinaus könnten dann weitere 2.000 oder 3.000 Stellen wegfallen, fürchtet die Mitbestimmung. Derzeit hat TKSE 26.000 Mitarbeiter. Eine Jindal-Sprecherin sagte: "Der Due-Diligence-Prozess ist noch nicht abgeschlossen, und wir haben mit dem Verkäufer eine Vertraulichkeitsvereinbarung getroffen. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir bis zum Abschluss der Verhandlungen keine Stellung zu konkreten Details nehmen können. Unabhängig davon beteiligen wir uns grundsätzlich nicht an Spekulationen." Ähnlich äußerte sich die Thyssenkrupp AG. (Rheinische Post)

OPEL - Der Autobauer Opel strebt einen höheren Marktanteil von 4 Prozent in Europa an, um seine Fabriken wirtschaftlich betreiben zu können. "Das wollen wir in den kommenden ein bis zwei Jahren schaffen, damit wir nachhaltig wirtschaften können und auf den Märkten relevant sind", sagte Opel-Chef Florian Huettl Welt und Business Insider. Das sei wichtig, um die Werke auszulasten: "Opel braucht ein gewisses Volumen auch aus Deutschland, damit die deutsche Produktion dauerhaft wirtschaftlich ist." (Welt, Business Insider)

OSAPIENS - Der Mannheimer Softwarespezialist Osapiens erreicht mit einer neuen Finanzierungsrunde erstmals eine Milliardenbewertung. Das teilte die Firma am Mittwoch mit. Sie ist damit das erste deutsche Startup, das in diesem Jahr zu einem sogenannten Einhorn mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar aufsteigt. "Das ist ein sehr gutes Signal für die Branche insgesamt - auch weil bewiesen ist, dass deutsche KI-Firmen weiterhin signifikante Investitionen anziehen", sagte Julian Riedlbauer, Partner bei der Investmentbank Drake Star. (Handelsblatt)

