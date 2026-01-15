Warum sind Wolframaktien bei globalen Investoren so gefragt? Im Fokus stehen Almonty und American Tungsten & Antimony.

Anzeige / Werbung

Wolfram hat sich zu einem der am genauesten beobachteten Rohstoffe im globalen Handel entwickelt. Lange Zeit vor allem wegen seiner außergewöhnlichen Härte und Dichte geschätzt, ist das Metall heute in hochentwickelten Sektoren wie Verteidigung, Halbleiterindustrie, Elektromobilität und erneuerbaren Energien stark nachgefragt. Anfang 2026 sind die Preise für hochgradige Wolframkonzentrate im Jahresvergleich um mehr als 150 Prozent gestiegen. Dieser Preissprung wird nicht nur durch die Nachfrage, sondern auch durch eine sich verknappende Angebotslage getrieben - insbesondere vor dem Hintergrund der Bemühungen westlicher Regierungen, ihre Abhängigkeit von China zu reduzieren, das weiterhin mehr als 80 Prozent der weltweiten Wolframproduktion stellt.

In den USA positioniert sich ein Unternehmen besonders rasch, um diese Entwicklung zu nutzen: American Tungsten & Antimony Ltd (ISIN: AU0000445603). Das Unternehmen hat angekündigt, sein erstes Diamantbohrprogramm auf dem Tennessee Mountain Tungsten Project im Elko County, Nevada, zu starten. In Kürze soll eine sogenannte "Notice of Intent" bei den zuständigen Behörden eingereicht werden - ein entscheidender Schritt zur Weiterentwicklung einer potenziell strategisch bedeutsamen inländischen Wolframquelle.

Das Tennessee-Mountain-Projekt stützt sich auf umfangreiche historische Grabungen und frühere Bohrungen, wobei eine Mineralisierung bereits an der Oberfläche über eine Streichlänge von mehr als fünf Kilometern nachgewiesen wurde. Historische Bohrergebnisse - mit Gehalten von bis zu 2,06% WO3 - deuten auf ein hochgradiges, bezirksweites Skarn-System hin. Die Strategie von AT4 sieht vor, die Bohrungen auf bereits gestörte Flächen zu konzentrieren, was die Genehmigungsverfahren vereinfachen und eine rasche Validierung der Schlüsselzonen ermöglichen dürfte.

Managing Director Andre Booyzen erklärte, das Programm sei darauf ausgelegt, zügig eine moderne Ressourcengrundlage zu schaffen. "Die historischen Daten von Tennessee Mountain weisen auf ein bedeutendes hochgradiges System hin. Unsere unmittelbare Priorität besteht darin, zentrale historische Bohrungen nach heutigen Standards zu verifizieren", sagte er. "Diese effiziente, gezielte Kampagne soll rasch zur Ausweisung einer ersten Ressource nach JORC- oder SK-1300-Standard führen und AT4 zu einem wichtigen Akteur in der inländischen US-Wolframlieferkette positionieren - zu einer Zeit, in der die staatliche Sicherheit kritischer Mineralien von höchster Bedeutung ist."

Der Vorstoß von AT4 erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das US-Verteidigungsministerium plant, ab 2027 ein Verbot für Wolfram chinesischen Ursprungs für militärische Anwendungen umzusetzen. Angesichts verschärfter chinesischer Exportbeschränkungen und sinkender Erzgehalte ist der Wettlauf um neue, konfliktfreie Wolframquellen bereits in vollem Gange. Westliche Hersteller und Regierungen suchen aktiv nach Lieferanten in Rechtsräumen mit klaren Umweltstandards und transparenten regulatorischen Rahmenbedingungen.

Eines der Unternehmen, das auf diesem Weg bereits weit fortgeschritten ist, ist

Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203987072). Almonty hat kürzlich das Gentung Browns Lake Project in Montana erworben und damit seine erste operative Präsenz in den Vereinigten Staaten begründet. Das Projekt verfügt über mehr als 7,5 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,315% WO3 und soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 produktionsbereit sein. Es ergänzt Almontys diversifiziertes globales Portfolio, zu dem auch die historische Panasqueira-Mine in Portugal sowie die Vorzeigemine Sangdong in Südkorea gehören, die sich anschickt, der größte Wolframproduzent außerhalb Chinas zu werden.

Zur Finanzierung der Entwicklung seiner Multi-Asset-Plattform hat Almonty im Rahmen eines aufgestockten öffentlichen Angebots in den USA 112,5 Millionen US-Dollar aufgenommen. Darüber hinaus sicherte sich das Unternehmen einen 15-jährigen Abnahmevertrag mit der Plansee Group, der einen gewissen Schutz nach unten bei den Preisen sowie langfristige Planungssicherheit bei den Einnahmen bietet. In Südkorea arbeitet Almonty zudem an der Erschließung weiteren Mehrwerts durch eine Molybdän-Produktionslinie in Sangdong, abgesichert durch einen Abnahmevertrag mit SeAH M&S zu einem Mindestpreis von 19 US-Dollar pro Pfund.

Für sowohl AT4 als auch Almonty sind die positiven Rahmenbedingungen eindeutig. Die weltweite Wolframnachfrage dürfte in den kommenden Jahren das Angebot übersteigen, angetrieben durch das Wachstum in der Luft- und Raumfahrt, der Energiespeicherung und der fortschrittlichen Elektronik. Gleichzeitig verschärfen westliche Regierungen die regulatorischen Vorgaben und bieten Anreize für Projekte im Bereich kritischer Mineralien, darunter beschleunigte Genehmigungsverfahren, finanzielle Unterstützung und strategische Partnerschaften.

Der Wolframmarkt befindet sich in einem strukturellen Wandel. War er früher von kostengünstigen chinesischen Exporten geprägt, so wird er heute zunehmend durch geopolitische Faktoren, nationale Sicherheitsinteressen und die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten bestimmt. Unternehmen mit den richtigen Vermögenswerten, dem passenden Timing und einer regulatorischen Ausrichtung im Einklang mit diesen Entwicklungen haben das Potenzial, eine zentrale Rolle bei der Neugestaltung der globalen Wolframversorgung zu spielen - und daraus langfristige Vorteile zu ziehen.

