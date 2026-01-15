Die Bayer-Aktie befindet sich weiter im Rally-Modus. Am Mittwoch schoss das Papier auf der Handelsplattform Xetra um sieben Prozent auf 41,67 Euro nach oben. Positive Impulse gehen von Neuigkeiten zur Pharma-Division aus, die sich ab 2027 wieder auf Wachstumskurs befinden soll. Indes wartet der Markt weiterhin auf eine richtungsweisende Entscheidung vom obersten US-amerikanischen Gerichtshof.Der DAX-Konzern sieht die Pharmasparte wegen des Erfolgs noch junger Medikamente und geplanter Verkaufsstarts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
