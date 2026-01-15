© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoChina eröffnet eine Antitrust-Untersuchung gegen Trip.com - der Aktienkurs des Online-Reisegiganten fällt dramatisch! Was bedeutet das für die Zukunft?In einem dramatischen Wendepunkt für die Online-Reisebranche stürzte der Aktienkurs von Trip.com zeitweise um mehr als 20 Prozent ab, nachdem die chinesischen Behörden offiziell eine Kartelluntersuchung gegen das Unternehmen eingeleitet haben. Trip.com ist gemessen an der Marktkapitalisierung der größte Online-Reiseanbieter in Asien und einer der größten weltweit. Das Unternehmen hält Anteile am britischen Flugaggregator Skyscanner, dem indischen Reiseunternehmen MakeMyTrip sowie mehreren chinesischen Reiseanbietern. Die chinesische …Den vollständigen Artikel lesen
