Strategischer Schachzug: Germanium Mining sichert sich massives Flächenpotenzial im Kampf um die High-Tech-Vorherrschaft
WKN: 920332 | ISIN: US38141G1040 | Ticker-Symbol: GOS
Tradegate
15.01.26 | 08:13
792,30 Euro
-1,12 % -9,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
GOLDMAN SACHS GROUP INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
791,00795,0008:15
791,00795,0008:15
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE18,9400,00 %
ASML HOLDING NV1.134,80+4,55 %
BASF SE45,8200,00 %
BAYER AG41,6700,00 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC792,30-1,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR289,50+3,02 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.