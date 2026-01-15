Der DAX hat am Mittwoch nach sieben Handelstagen mit neuen Rekorden in Folge ein paar Federn lassen müssen. Aus dem Handel ging er am Ende mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 25.286,24 Punkten. Der Start in den heutigen Donnerstag sieht bereits wieder freundlicher aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 25.345 Punkte.Auf der Terminseite stehen heute erneut einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem Richemont, TSMC, Blackrock, Goldman ...Den vollständigen Artikel lesen ...
