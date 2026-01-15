Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 15
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|14/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.47
|Shrs:
|114,450,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,738
|10,748
|09:20
|10,740
|10,746
|09:20
|Zeit
