Dietikon - Der Baukonzern Implenia hat in Deutschland und Norwegen neue Aufträge für drei Brückenprojekte und einen innerstädtischen Autobahntunnel gewonnen. Das gesamte Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 350 Millionen Euro. Die Projekte unterstrichen den strategischen Fokus der Gruppe auf grosse und technisch anspruchsvolle Bauvorhaben. Gleichzeitig festigten sie die Position von Implenia im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, heisst es in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab