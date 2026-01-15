FRANKFURT/AMSTERDAM/PARIS (dpa-AFX) - Für Halbleiterwerte zeichnet sich am Donnerstag ein starker Tag ab. Für gute Stimmung sorgt der Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSM) mit seinen Geschäftszahlen und dem starken Ausblick für das erste Quartal. Nachfrage und Profitabilität blieben hoch und zeichne sich keinerlei Abschwächung bei Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) ab.

Für die Aktien des Chipausrüsters ASML erzielten auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich mit über 5 Prozent Kursplus gar einen frischen Rekord. Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der US-Anrechtsscheine von ASML beim Kursziel von 1.550 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Die Dynamik bei Wafer Fab Equipment (WFE), also Maschinen zur Herstellung von Wafern, sei robust, schrieb Srini Pajjuri. Zudem befänden sich Lithografiesysteme in einem sekulären Wachstumstrend.

Im Fokus stehen auch die Ausrüsteraktien Aixtron und Suss Microtec sowie die Chiphersteller Infineon und STMicro ./ag/mis

DE0006231004, NL0000226223, DE000A1K0235, NL0010273215, USN070592100, DE000A0WMPJ6