15.01.2026 / 09:00 CET/CEST

Fünf Jahre nachhaltige Verwertung gebrauchter Firmen-IT bei DATAGROUP Pliezhausen, 15. Januar 2026 - Seit fünf Jahren arbeitet DATAGROUP mit dem gemeinnützigen IT-Refurbisher afb und setzt damit ein klares Zeichen für nachhaltigen Umgang mit IT-Hardware. In diesem Zeitraum wurden rund 42.000 Geräte, darunter Notebooks, PCs, Tablets, Smartphones, Monitore und Drucker, in den Recycling- und Wiederverwendungsprozess eingebracht. Durch die zertifizierte Aufbereitung der Geräte in Form von Datenlöschung, Reparatur und Aufrüstung konnte eine ReUse-Quote von 70 % erreicht werden. Damit trägt DATAGROUP aktiv zur Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen, Energieverbrauch, Rohstoff- und Wasserverbrauch sowie zur Verringerung von Humantoxizität bei. 229 Tonnen IT-Hardware, was ungefähr 42.000 Geräten entspricht, wurden durch die Partnerschaft bearbeitet, davon 70 % wiederverwendet und 30 % recycelt. Allein die Wiedervermarktung spart erhebliche Mengen an Ressourcen und reduziert Treibhausgas-Emissionen, Energieverbrauch sowie den Einsatz von Wasser und Rohstoffen. Die Partnerschaft mit afb hat nicht nur ökologische Vorteile: Als anerkanntes Inklusionsunternehmen schafft afb Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung und verbessert deren Lebenssituation nachhaltig. Nadine Nierzak, Teamleiterin bei DATAGROUP, betont "Nachhaltigkeit ist für uns ein fester Bestandteil der täglichen Arbeit. Die Zusammenarbeit mit afb zeigt, wie verantwortungsvoller Umgang mit IT-Hardware und sozialer Mehrwert Hand in Hand gehen können. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Jahre sprechen für sich." Daniel Büchle, Geschäftsführer von afb, ergänzt: "Gemeinsam mit DATAGROUP konnten wir nicht nur wertvolle Ressourcen schonen, sondern auch inklusive Arbeitsplätze sichern. Dieses Engagement ist ein starkes Signal für gelebte Verantwortung." Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil. KONTAKT Anke Banaschewski

