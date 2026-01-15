Die Aktie von Renk stand in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck. Dabei belastete auch eine Verkaufsempfehlung von MWB Research. Auch am heutigen Donnerstag geht es bei dem Papier weiter nach unten. Auch ein Auftrag der U.S. Army kann hier nicht unterstützen. Renk zählt am späten Vormittag zu den stärksten Verlierern im MDAX.Renk America hat einen mehrjährigen Auftrag der U.S. Army erhalten, dessen Gesamtvolumen sich auf bis zu 75,5 Millionen Dollar belaufen kann, so Renk in einer Mitteilung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär