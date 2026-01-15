Europäische Bankaktien hatten 2025 ein fulminantes Jahr, und unangefochten standen dabei am Ende die Papiere der französischen Société Générale. In den USA ist diese Woche die Berichtssaison gestartet, auch Finanzfirmen haben bereits präsentiert. Anleger fragen sich nun, was bei der Société Générale zu erwarten ist und wie die Perspektiven für das Gesamtjahr aussehen.Das gab es lange nicht mehr: Der europäische Bankenindex Euro-Stoxx-Banks schaffte vergangenes Jahr rund 80 Prozent - was eine Outperformance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
