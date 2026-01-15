EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GFT Technologies SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die GFT Technologies SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.gft.com/de/de/about-us/investor-relations/publikationen-und-news
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.gft.com/int/en/about-us/investor-relations/publications-and-news
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.gft.com/de/de/about-us/investor-relations/publikationen-und-news
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.gft.com/int/en/about-us/investor-relations/publications-and-news
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.gft.com/de/de/about-us/investor-relations/publikationen-und-news
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.gft.com/int/en/about-us/investor-relations/publications-and-news
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GFT Technologies SE
|Schelmenwasenstraße 34
|70567 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|www.gft.com
