Die Siemens Energy-Aktie macht sich am Donnerstagmorgen abermals auf Kurs, ein neues Allzeithoch zu erklimmen. Bereits am gestrigen Mittwoch kletterte der deutsche Energietechnikkonzern kurzzeitig über die Marke von 130 €. Wie stehen die Chancen auf weitere Allzeithochs und ist der DAX-Titel immer noch einen Kauf wert? Eine bullische Bank Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage ist nach Einschätzung der Bank of America ein klares "Ja". Ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de