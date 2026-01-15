Mit Blick auf die Ergebnisse von Hugo Boss für 2025, die Anfang März erwartet werden, liegen unsere Erwartungen für das vierte Quartal bei einem moderaten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum vierten Quartal 2024, der jedoch durch eine weitere Margenausweitung ausgeglichen werden sollte, die auf Preiserhöhungen, Produktmix und Kostenkontrolle zurückzuführen ist. Basierend auf unseren Schätzungen sollten niedrigere Verkaufszahlen durch eine verbesserte Rentabilität mehr als kompensiert werden, was trotz eines herausfordernden Nachfrageumfelds zu einem soliden Ergebnis führen sollte. Aktuelle makroökonomische Daten aus dem November unterstützen diese Sicht, wobei die US-Märkte erfreulicher ausfielen, während eine Stabilisierung in Asien und eine anhaltende Schwäche in der europäischen Modenachfrage zu verzeichnen sind. Die Markterwartungen haben sich zunehmend auf dieses Szenario konzentriert. Vor diesem Hintergrund fügt sich das vierte Quartal in die breitere strategische Neuausrichtung von Hugo Boss unter "Claim 5 Touchdown" ein. Wir bestätigen unsere HOLD-Einstufung und setzen ein Kursziel von 38 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hugo-boss-ag
© 2026 mwb research