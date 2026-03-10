Die Aktie von Hugo Boss hat sich seit Ende 2023 glatt halbiert. Ein Grund: der Sanierungskurs von Boss-Chef Daniel Grieder scheint nicht zu fruchten. Umso überraschender sind nun die am Dienstag gemeldeten Zahlen. In einem für Konsum schwierigen Umfeld hat sich Hugo Boss im Geschäftsjahr 2025 noch relativ gut geschlagen. Das Unternehmen musste nur leichte Umsatzrückgänge in Kauf nehmen. Dank der hohen Kostendisziplin stieg der Rohertrag sogar an, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE