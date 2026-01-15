Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht zugelegt. Insgesamt blieben Investoren aber vorsichtig nach zuletzt starker Entwicklung und der anlaufenden US-Berichtssaison. Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,52 Prozent auf 6.036,27 Punkte. Ähnlich sah es ausserhalb des Euroraums an der britischen Börse aus. Der britische Leitindex FTSE 100 kletterte um 0,55 Prozent auf 10.240,26 Punkte. Der Schweizer SMI zog um 0,22 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab