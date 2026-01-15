Vancouver, British Columbia - 15. Januar 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) ("North American Niobium" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse der geochemischen Analyse von ausgewählten Gesteinsschürfproben bekannt zu geben, die während des Prospektionsprogramms im vierten Quartal 2025 aus den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Blanchette, Bardy und Sabot in Québec, in rund 40 km Entfernung von der Stadt La Tuque, entnommen wurden. Die Ergebnisse bestätigen das Vorkommen von magnetischen Seltenerdmetallen und Niob in pegmatitgebundenen Systemen und bekräftigen damit die These des Unternehmens, dass sein Portfolio in Québec gute Aussichten auf Funde kritischer Mineralien hat, die für Anwendungen in den Bereichen saubere Energie, Elektrifizierung und Verteidigung unerlässlich sind.

Highlights

- Blanchette: Eine ausgewählte Schürfprobe aus einem Gesteinsausbiss ergab 1,82 % TREO; darin enthalten waren 3.979,41 ppm MREO (2.892,67 ppm Nd2O3, 935,15 ppm Pr6O11, 123,95 ppm Dy2O3 und 27,64 ppm Tb4O7) sowie 0,14 % Nb2O5.

- Bardy: Eine ausgewählte Schürfprobe aus einem Gesteinsausbiss wies 0,319 % TREO, einschließlich 682,50 ppm MREO, auf.

- Sabot: Eine ausgewählte Schürfprobe aus einem Gesteinsausbiss enthielt 0,155 % TREO, einschließlich 313,12 ppm MREO.

- Nächste Schritte: In den Konzessionen Bardy und Blanchette plant das Unternehmen eine Folgemessung zur Bodenluft-Radonuntersuchung, die parallel zu einem Programm mit Einsatz von tragbaren Bohrgeräten (Backpack Drilling) durchgeführt werden soll. Eine gesonderte hochauflösende Magnetfeldmessung ist ebenfalls geplant; sie dient der genaueren Bestimmung und Priorisierung von Zielgebieten.

MREO: Magnetische Seltenerdoxide; TREO: gesamte Seltenerdoxide; TREE: gesamte Seltenerdmetalle

Prospektionsprogramm im vierten Quartal 2025 und Ergebnisse

Das im vierten Quartal 2025 absolvierte Programm umfasste Erkundungsprospektionen und selektive Probenahmen aus Gesteinsausbissen in den Konzessionen Blanchette, Bardy und Sabot. Damit sollten die Ergebnisse aus früheren Schürfproben validiert und eine Grundlage für weitere Explorationsarbeiten geschaffen werden. Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Ergebnisse stammen aus ausgewählten Schürfproben aus Gesteinsausbissen, die naturgemäß selektiv und daher möglicherweise nicht repräsentativ für die darunter befindliche Mineralisierung sind. Das Unternehmen entnahm im Rahmen seines Programms im Herbst 2025 insgesamt 98 Proben bei Bardy, 86 Proben bei Blanchette und 15 Proben bei Sabot. Die zwanzig (20) besten Analyseergebnisse, die in der nachstehenden Tabelle 1 aufgeführt sind, wurden aus Granitgestein, vorwiegend Pegmatit, gewonnen. Der Standort der Probenahme befindet sich etwa 40 km nordwestlich der Stadt La Tuque. Diese vielversprechenden Ergebnisse wurden ausgewählt, weil sie entweder über dem Schwellenwert von 0,10 % TREO oder über 500 ppm Nb2O5 liegen. Bemerkenswert ist, dass die Pegmatitprobe G170126 aus Blanchette 0,48 % Cu und 158,53 ppm Nd2O3 ergab. Das Unternehmen bestätigte außerdem, dass es sich bei der Probe mit 2,7 % TREE (einschließlich 4.090 ppm Nd) um eine Schlitzprobe handelte, deren Material die gesamte Breite des 40 cm mächtigen Erzgangs abdeckt. Die historische Probe, die bei Bardy entnommen wurde (0,69 % TREE gesamt, einschließlich 1.150 ppm Nd), konnte nicht lokalisiert werden. Der Nachweis erhöhter magnetischer REE und Niob in Oberflächenproben aus mehreren Konzessionsgebieten stützt die Annahme, dass die Grenville Province ein aussichtsreiches Mineralsystem beherbergt. Diese Ergebnisse liefern eine fachliche Grundlage für die weitere Validierung unterhalb der Oberfläche und für die systematische Abgrenzung von Zielzonen.

Tabelle 1: Beste Analyseergebnisse aus dem Prospektionsprogramm für das 4. Quartal 2025 in Blanchette, Bardy und Sabot. Zwanzig (20) Analyseergebnisse liegen über 500 ppm Nb2O5 oder TREO über 0,1 %.

Proben-Nr. Projekt Gesteinsbezeichnung EASTING NORTHING TREO (%) MREO (ppm) Cu (ppm) Nb2O5 (ppm) Pr6O11 (ppm) Nd2O3 (ppm) Tb4O7 (ppm) Dy2O3 (ppm) Y2O3 (ppm) G170127 Blanchette PEGMATIT 198015 5282461 1,824 3.979,41 21 1473,42 935,15 2.892,672 27,64 123,95 665,43 G170262 Bardy PEGMATIT 168004 5279558 0,319 682,50 6 10,51 167,34 498,0528 3,28 13,83 60,83 G170251 Bardy PEGMATIT 168040 5279582 0,243 500,79 8 37,62 123,24 360,4176 2,91 14,23 74,42 G170264 Bardy PEGMATIT 167990 5279546 0,235 515,29 7 14,95 125,05 374,4144 2,80 13,03 66,92 G170073 Sabot GRANIT 198972 5300325 0,155 313,12 17 16,74 76,72 228,6144 1,50 6,29 35,43 G170007 Bardy PEGMATIT 167944 5279512 0,146 341,08 14 53,93 78,53 253,1088 1,79 7,64 40,00 G170022 Bardy PEGMATIT 168055 5279549 0,135 292,88 8 9,33 69,71 215,784 1,36 6,01 27,68 G170125 Blanchette PEGMATIT 198007 5282455 0,128 257,85 11 11,17 63,31 190,1232 0,98 3,44 14,03 G170018 Bardy PEGMATIT 168124 5279602 0,114 269,58 9 20,89 62,46 200,6208 1,22 5,27 26,92 G170017 Bardy PEGMATIT 168041 5279579 0,107 257,20 28 42,20 48,33 176,7096 4,62 27,54 149,85 G170136 Blanchette PEGMATIT 198223 5282646 0,105 334,46 10 203,13 60,65 247,2768 4,49 22,04 77,84 G170126 Blanchette PEGMATIT 198005 5282454 0,105 216,87 4790 10,37 54,73 158,6304 0,74 2,77 12,33 G170116 Blanchette PEGMATIT 198535 5282703 0,104 269,91 6 466,34 52,07 184,2912 5,42 28,12 139,05 G170150 Blanchette GRANIT 197837 5281746 0,100 206,28 7 171,66 47,36 144,6336 2,35 11,94 70,61 G170046 Bardy PEGMATIT 168253 5278766 0,100 215,77 13 582,21 47,97 159,2136 1,56 7,02 50,42 G170266 Bardy PEGMATIT 167988 5279545 0,098 212,09 18 619,41 47,24 147,5496 2,67 14,63 66,29 G170285 Blanchette PEGMATIT 197922 5282049 0,064 138,21 5 700,95 18,24 77,91552 6,01 36,04 197,47 G170296 Blanchette PEGMATIT 197947 5283271 0,062 116,30 3 802,51 6,96 42,80688 9,03 57,50 300,97 G170284 Blanchette GRANIT 197921 5282050 0,046 94,63 5 655,17 9,69 47,8224 5,33 31,79 177,15 G170258 Bardy PEGMATIT 168012 5279564 0,027 55,24 27 582,21 8,93 32,19264 1,90 12,22 73,40

Anmerkungen:

- TREO (%) umfasst Y2O3.

- MREO (ppm) ist die Summe aus Nd2O3 + Pr6O11 + Dy2O3 + Tb4O7.

- Die Stichproben sind selektiv und es wird keine Probenbreite impliziert. Die Gesteinsstichproben sind nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung auf den Grundstücken.

Geplante Folgearbeiten

Das Unternehmen plant, die Arbeiten in vorrangigen Bereichen in den Konzessionen Bardy und Blanchette mit einer Bodenluft-Radonuntersuchung zu forcieren. Parallel dazu erfolgt ein Programm mit schonendem Bodenaufbruch unter Einsatz tragbarer Bohrgeräte (Backpack Drilling), um die Zusammenhänge zwischen den Radonanomalien und der Mineralisierung zu validieren und die Zielzonen genauer einzugrenzen. Eine gesonderte hochauflösende Magnetfeldmessung ist ebenfalls geplant; sie dient der genaueren Bestimmung und Priorisierung von Zielgebieten sowie als Orientierungshilfe für die nachfolgenden Explorationsaktivitäten.

Probenahme und Analysemethoden

Während des Prospektionsprogramms im vierten Quartal 2025 wurden Schürfproben aus Gesteinsausbissen entnommen und an das Labor von ALS Laboratories in Lachine (Québec) zur Analyse übermittelt. Die Proben wurden mit Hilfe der ALS-Methode ME-MS71L analysiert, die einen Aufschluss durch Ammoniumbifluorid (ABF) bzw. eine nahezu vollständige Extraktion mittels ICP-Analysemethoden für die geochemische Bestimmung mehrerer Elemente umfasst.

Das Unternehmen hat im Rahmen dieser selektiven Probenahme aus Gesteinsmasse auf Erkundungsebene keine zertifizierten Referenzmaterialien, Leerproben oder Feldduplikate hinzugefügt. ALS wendet im Rahmen seiner Analyseprotokolle interne Qualitätskontrollverfahren an. Das Datenmaterial wurde von einem qualifizierten Sachverständigen geprüft.

"Diese Ergebnisse validieren unsere geologische These für mehrere Konzessionsgebiete in Québec und bestätigen das Vorkommen von magnetischen Seltenerdmetallen und Niob in wichtigen Zielzonen", so Murray Nye, Chief Executive Officer von North American Niobium. "Nachdem wir in den Konzessionen Blanchette, Bardy und Sabot nun Zonen mit hoher Priorität ermittelt haben, gehen wir entschlossen zu Folgeprogrammen über, die darauf ausgerichtet sind, die Kontinuität und das Ausmaß der Mineralisierung zu erkunden."

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Provinz (Quebec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Canada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: mailto:info@northamericanniobium.com

Tel.: +1 (647) 984-4204

CSE: NIOB

OTCQB: NIOMF

FSE: KS82.F

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "Chance", "Strategie", "Ziel", "Prognose" und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren Mineralvorkommen; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) das Potenzial der Grenville Provinz, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Der qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82517Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82517&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65704Y1079Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.