UNTERNEHMENSMITTEILUNG VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND DER REPLOID GROUP AG Alain Parent übernimmt die operative Verantwortung für das strategisch bedeutende Geschäft in Frankreich sowie Nord- und Westafrika und zieht sich daher aus dem Konzernvorstand (Chief Strategy Officer) zurück

Jonas Finck, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, verantwortet die operativen Agenden und ist nun Chief Operating Officer (COO)

Der Konzernvorstand wird somit auf zwei Personen verkleinert Wels, 15. Jänner 2026 - Der Aufsichtsrat der REPLOID Group AG ("REPLOID") hat personelle Veränderungen im Vorstand beschlossen: Alain Parent, bislang Chief Strategy Officer, übernimmt die Leitung des Geschäfts in Frankreich sowie in Nord- und Westafrika. Im Zuge dessen scheidet er aus dem Konzernvorstand aus und wird ab Februar 2026 CEO der REPLOID France SAS. Jonas Finck, bislang Chief Biology Officer, fungiert entsprechend den von ihm übernommenen Agenden als Chief Operating Officer (COO). Der Konzernvorstand besteht damit künftig aus zwei Mitgliedern: Philip Pauer, Chief Executive Officer

Jonas Finck, Chief Operating Officer REPLOID setzt den bisherigen Wachstumskurs auch 2026 dynamisch fort. Ein wesentlicher Fokus liegt auf der internationalen Expansion der Gruppe. Frankreich spielt dabei aufgrund seiner Größe und Bedeutung im landwirtschaftlichen Sektor eine wesentliche Rolle. Alain Parent ist gebürtiger Franzose und hat bereits in den vergangenen Monaten seinen Schwerpunkt auf die Marktentwicklung in Frankreich gelegt. "Mit Alain Parent verfügt REPLOID über einen erfahrenen Topmanager, der für die Erschließung des französischen und nordafrikanischen Marktes bestens geeignet ist", sagt Wenzel Staub, Vorsitzender des Aufsichtsrats der REPLOID Group AG. Alain Parent: "Die internationale Expansion ist der Schlüssel zum Erfolg von REPLOID. Ich habe mich in den letzten Monaten intensiv mit dem strategisch wichtigen Markt Frankreich befasst und auch bereits konkrete Pläne für weitere Länder in Nord- und Westafrika. Diese Aktivitäten werde ich nun als CEO der REPLOID France SAS intensivieren und ihnen meine gesamte Aufmerksamkeit widmen." Philip Pauer, CEO: "Ich freue mich, dass Alain Parent mit seiner Erfahrung und Expertise REPLOID nach Frankreich führt. Dieser Markt ist für unsere Expansion von großer Bedeutung. Ich bin überzeugt, dass Alain die richtige Person ist, diesen Markteintritt umzusetzen." Herrn Parent scheidet mit Ende Jänner aus dem Vorstand aus und übernimmt ab Februar 2026 die Rolle des CEO von REPLOID France. Über die REPLOID GROUP AG Die REPLOID Group AG ("REPLOID") stellt hochwertige Proteine und Fette sowie organischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten modularen und flexiblen Mastanlagen - den REPLOID ReFarmUnits - erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung. Mit dem dezentralen Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID eine auch ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Das Modell der Gruppe ermöglicht es, Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel effizient zu verwerten und zentrale Ressourcen nachhaltig zu schonen. Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 100 Mitarbeitende. Rückfragehinweis Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu



