Erneut drastische Prognosesenkung
Die Geschäftsführung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 erneut nach unten angepasst. Das teilte das Unternehmen soeben via Adhoc-Meldung mit. Auf Grundlage vorläufiger Zahlen rechnet die Gesellschaft nun mit einem Konzernjahresfehlbetrag von rund 170 Mio. Euro, während die Konzerngesamtleistung voraussichtlich etwa 230 Mio. Euro betragen wird. Zuvor war für 2025 bereits ein revidierter Konzernjahresfehlbetrag von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
