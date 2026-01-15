Die elektrische Neuinterpretation des Opel Manta wird nicht mehr in diesem Jahrzehnt auf den Markt kommen, wie Opel-Chef Florian Huettl erklärt. Man habe die "mittelfristigen Prioritäten neu sortiert". In einem Interview mit dem Spiegel erklärte Huettl. "Der Manta ist ein Modell mit riesigem emotionalem Potenzial. Wir haben unsere mittelfristigen Prioritäten aber neu sortiert: Zuerst erneuern wir den Corsa und unser SUV-Segment. Das Manta-Projekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net