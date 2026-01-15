Harris Associates L.P. - Form 8.3 - Glencore PLC

LONDON, United Kingdom, January 15

FORM 8.3

PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY

A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE

Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code")

1.KEY INFORMATION

(a)Full name of discloser: Harris Associates L.P. (b)Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a): The naming of nominee or vehicle companies is insufficient.For a trust, the trustee(s), settlor and beneficiaries must be named. (c)Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates: Use a separate form for each offeror/offeree Glencore PLC (d)If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree: (e)Date position held/dealing undertaken: For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure 14 January 2026 (f)In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making disclosures in respect of any other party to the offer? If it is a cash offer or possible cash offer, state "N/A" NO

2.POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.

(a)Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)

Class of relevant security: USD 0.01 (JE00B4T3BW64) Interests Short positions Number % Number % (1)Relevant securities owned and/or controlled: 132 852 846 1.13 (2)Cash-settled derivatives: (3)Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell: TOTAL: 132 852 846 1.13

All interests and all short positions should be disclosed.

Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).

(b)Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options)

Class of relevant security in relation to which subscription right exists: Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages:

3.DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.

The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.

(a)Purchases and sales

Class of relevant security Purchase/sale Number of securities Price per unit Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 178 4.7941 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 21,522 4.7942 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 93,605 4.7942 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,273,841 4.7942 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 50,190 4.7942 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 5,571 4.7942 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 4,613 4.7942 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 561 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 880 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 2,600 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 5,283 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 2,419 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 10,528 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 2,427 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 474 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 11,528 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 16,158 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 37,737 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 68,824 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 204,077 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 31,559 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 13,242 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 626 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 6,437 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 2,373 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,008 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,981 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 595 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 2,306 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 165 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 2,895 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 824 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,052 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 142 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 133 4.8323 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 42 4.8324 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 173 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 3,839 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,276 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 910 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 7,000 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 8,012 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 5,489 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 9,414 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,844 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 68,544 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 142,173 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 98,289 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 8,737 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 22,193 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 603 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 2,062 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 2,849 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 721 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 2,400 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 652 4.8332 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 76 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 653 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,137 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 799 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 3,009 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 13,282 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 7,886 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 2,738 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,822 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 21,532 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 32,671 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 410,933 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 57,293 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 8,840 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 15,903 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 828 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 8,132 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,880 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 2,227 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 685 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 375 4.8382 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 602 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 324 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 254 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,008 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,850 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 5,471 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 3,352 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 5,993 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 3,111 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 8,626 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 74,153 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 100 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 9,659 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 17,279 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 487 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 2,221 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 734 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 763 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 823 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 333 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 263 4.8393 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 38 4.8418 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 31 4.8419 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,218 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 714 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 542 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 2,086 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 2,667 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 12,012 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 8,814 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 16,906 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 3,056 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 17,600 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 24,700 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 38,002 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 24,888 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 35,372 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,399,587 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,496,743 4.842 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 88,858 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 25,852 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 48,836 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 20,400 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 3,809 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 2,529 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 4,382 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 5,960 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,786 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 922 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 907 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 642 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 900 4.8420 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 58 4.8421 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 131 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 604 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 6,800 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 739 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 15,790 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 37,224 4.8435 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 127,593 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 297,857 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 14,341 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 18,590 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 10,704 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 4,963 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 2,805 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 5,037 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,691 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,774 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 1,846 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 638 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 807 4.8436 Ordinary Shares (JE00B4T3BW64) Sale 66 4.8436

(b)Cash-settled derivative transactions

Class of relevant security Product description e.g. CFD Nature of dealing e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position Number of reference securities Price per unit

(c)Stock-settled derivative transactions (including options)

(i)Writing, selling, purchasing or varying

Class of relevant security Product description e.g. call option Writing, purchasing, selling, varying etc. Number of securities to which option relates Exercise price per unit Type e.g. American, European etc. Expiry date Option money paid/ received per unit

(ii)Exercise

Class of relevant security Product description e.g. call option Exercising/ exercised against Number of securities Exercise price per unit

(d)Other dealings (including subscribing for new securities)

Class of relevant security Nature of dealing e.g. subscription, conversion Details Price per unit (if applicable)

4.OTHER INFORMATION

(a)Indemnity and other dealing arrangements

Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the person making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer: Irrevocable commitments and letters of intent should not be included.If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none"

(b)Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives

Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the person making the disclosure and any other person relating to: (i)the voting rights of any relevant securities under any option; or (ii)the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced: If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none"

(c)Attachments

Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? NO

Date of disclosure: 15 January 2026 Contact name: Jacky Neri Telephone number*: +1 312 646 3228

Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.

The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.

*If the discloser is a natural person, a telephone number does not need to be included, provided contact information has been provided to the Panel's Market Surveillance Unit.