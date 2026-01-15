Anzeige
WKN: A1JAGV | ISIN: JE00B4T3BW64 | Ticker-Symbol: 8GC
Tradegate
15.01.26 | 18:32
5,663 Euro
+1,41 % +0,079
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
FTSE-100
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
GLENCORE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GLENCORE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,6605,67918:34
5,6645,68218:35
PR Newswire
15.01.2026 17:06 Uhr
187 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Harris Associates L.P. - Form 8.3 - Glencore PLC

Harris Associates L.P. - Form 8.3 - Glencore PLC

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 15

FORM 8.3

PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY

A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE

Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code")

1.KEY INFORMATION

(a)Full name of discloser:

Harris Associates L.P.

(b)Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a):

The naming of nominee or vehicle companies is insufficient.For a trust, the trustee(s), settlor and beneficiaries must be named.

(c)Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates:

Use a separate form for each offeror/offeree

Glencore PLC

(d)If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree:

(e)Date position held/dealing undertaken:

For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure

14 January 2026

(f)In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making disclosures in respect of any other party to the offer?

If it is a cash offer or possible cash offer, state "N/A"

NO

2.POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.

(a)Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)

Class of relevant security:

USD 0.01 (JE00B4T3BW64)

Interests

Short positions

Number

%

Number

%

(1)Relevant securities owned and/or controlled:

132 852 846

1.13

(2)Cash-settled derivatives:

(3)Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell:

TOTAL:

132 852 846

1.13

All interests and all short positions should be disclosed.

Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).

(b)Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options)

Class of relevant security in relation to which subscription right exists:

Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages:

3.DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.

The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.

(a)Purchases and sales

Class of relevant security

Purchase/sale

Number of securities

Price per unit

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

178

4.7941

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

21,522

4.7942

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

93,605

4.7942

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,273,841

4.7942

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

50,190

4.7942

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

5,571

4.7942

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

4,613

4.7942

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

561

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

880

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

2,600

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

5,283

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

2,419

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

10,528

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

2,427

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

474

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

11,528

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

16,158

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

37,737

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

68,824

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

204,077

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

31,559

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

13,242

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

626

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

6,437

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

2,373

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,008

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,981

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

595

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

2,306

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

165

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

2,895

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

824

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,052

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

142

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

133

4.8323

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

42

4.8324

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

173

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

3,839

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,276

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

910

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

7,000

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

8,012

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

5,489

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

9,414

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,844

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

68,544

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

142,173

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

98,289

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

8,737

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

22,193

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

603

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

2,062

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

2,849

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

721

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

2,400

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

652

4.8332

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

76

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

653

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,137

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

799

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

3,009

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

13,282

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

7,886

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

2,738

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,822

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

21,532

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

32,671

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

410,933

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

57,293

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

8,840

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

15,903

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

828

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

8,132

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,880

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

2,227

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

685

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

375

4.8382

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

602

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

324

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

254

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,008

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,850

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

5,471

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

3,352

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

5,993

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

3,111

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

8,626

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

74,153

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

100

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

9,659

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

17,279

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

487

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

2,221

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

734

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

763

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

823

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

333

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

263

4.8393

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

38

4.8418

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

31

4.8419

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,218

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

714

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

542

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

2,086

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

2,667

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

12,012

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

8,814

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

16,906

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

3,056

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

17,600

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

24,700

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

38,002

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

24,888

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

35,372

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,399,587

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,496,743

4.842

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

88,858

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

25,852

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

48,836

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

20,400

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

3,809

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

2,529

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

4,382

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

5,960

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,786

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

922

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

907

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

642

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

900

4.8420

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

58

4.8421

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

131

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

604

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

6,800

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

739

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

15,790

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

37,224

4.8435

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

127,593

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

297,857

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

14,341

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

18,590

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

10,704

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

4,963

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

2,805

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

5,037

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,691

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,774

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

1,846

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

638

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

807

4.8436

Ordinary Shares

(JE00B4T3BW64)

Sale

66

4.8436

(b)Cash-settled derivative transactions

Class of relevant security

Product description

e.g. CFD

Nature of dealing

e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position

Number of reference securities

Price per unit

(c)Stock-settled derivative transactions (including options)

(i)Writing, selling, purchasing or varying

Class of relevant security

Product description e.g. call option

Writing, purchasing, selling, varying etc.

Number of securities to which option relates

Exercise price per unit

Type

e.g. American, European etc.

Expiry date

Option money paid/ received per unit

(ii)Exercise

Class of relevant security

Product description

e.g. call option

Exercising/ exercised against

Number of securities

Exercise price per unit

(d)Other dealings (including subscribing for new securities)

Class of relevant security

Nature of dealing

e.g. subscription, conversion

Details

Price per unit (if applicable)

4.OTHER INFORMATION

(a)Indemnity and other dealing arrangements

Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the person making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer:

Irrevocable commitments and letters of intent should not be included.If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none"

(b)Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives

Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the person making the disclosure and any other person relating to:

(i)the voting rights of any relevant securities under any option; or

(ii)the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced:

If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none"

(c)Attachments

Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached?

NO

Date of disclosure:

15 January 2026

Contact name:

Jacky Neri

Telephone number*:

+1 312 646 3228

Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.

The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.

*If the discloser is a natural person, a telephone number does not need to be included, provided contact information has been provided to the Panel's Market Surveillance Unit.

The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk.


© 2026 PR Newswire
