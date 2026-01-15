Harris Associates L.P. - Form 8.3 - Glencore PLC
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 15
FORM 8.3
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code")
1.KEY INFORMATION
(a)Full name of discloser:
Harris Associates L.P.
(b)Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a):
The naming of nominee or vehicle companies is insufficient.For a trust, the trustee(s), settlor and beneficiaries must be named.
(c)Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates:
Use a separate form for each offeror/offeree
Glencore PLC
(d)If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree:
(e)Date position held/dealing undertaken:
For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure
14 January 2026
(f)In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making disclosures in respect of any other party to the offer?
If it is a cash offer or possible cash offer, state "N/A"
NO
2.POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.
(a)Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)
Class of relevant security:
USD 0.01 (JE00B4T3BW64)
Interests
Short positions
Number
%
Number
%
(1)Relevant securities owned and/or controlled:
132 852 846
1.13
(2)Cash-settled derivatives:
(3)Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell:
TOTAL:
132 852 846
1.13
All interests and all short positions should be disclosed.
Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).
(b)Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options)
Class of relevant security in relation to which subscription right exists:
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages:
3.DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.
The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.
(a)Purchases and sales
Class of relevant security
Purchase/sale
Number of securities
Price per unit
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
178
4.7941
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
21,522
4.7942
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
93,605
4.7942
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,273,841
4.7942
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
50,190
4.7942
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
5,571
4.7942
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
4,613
4.7942
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
561
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
880
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
2,600
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
5,283
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
2,419
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
10,528
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
2,427
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
474
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
11,528
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
16,158
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
37,737
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
68,824
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
204,077
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
31,559
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
13,242
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
626
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
6,437
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
2,373
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,008
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,981
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
595
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
2,306
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
165
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
2,895
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
824
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,052
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
142
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
133
4.8323
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
42
4.8324
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
173
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
3,839
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,276
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
910
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
7,000
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
8,012
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
5,489
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
9,414
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,844
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
68,544
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
142,173
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
98,289
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
8,737
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
22,193
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
603
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
2,062
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
2,849
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
721
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
2,400
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
652
4.8332
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
76
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
653
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,137
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
799
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
3,009
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
13,282
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
7,886
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
2,738
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,822
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
21,532
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
32,671
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
410,933
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
57,293
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
8,840
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
15,903
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
828
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
8,132
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,880
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
2,227
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
685
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
375
4.8382
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
602
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
324
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
254
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,008
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,850
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
5,471
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
3,352
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
5,993
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
3,111
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
8,626
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
74,153
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
100
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
9,659
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
17,279
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
487
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
2,221
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
734
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
763
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
823
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
333
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
263
4.8393
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
38
4.8418
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
31
4.8419
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,218
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
714
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
542
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
2,086
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
2,667
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
12,012
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
8,814
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
16,906
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
3,056
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
17,600
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
24,700
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
38,002
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
24,888
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
35,372
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,399,587
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,496,743
4.842
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
88,858
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
25,852
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
48,836
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
20,400
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
3,809
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
2,529
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
4,382
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
5,960
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,786
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
922
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
907
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
642
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
900
4.8420
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
58
4.8421
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
131
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
604
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
6,800
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
739
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
15,790
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
37,224
4.8435
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
127,593
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
297,857
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
14,341
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
18,590
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
10,704
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
4,963
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
2,805
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
5,037
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,691
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,774
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
1,846
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
638
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
807
4.8436
Ordinary Shares
(JE00B4T3BW64)
Sale
66
4.8436
(b)Cash-settled derivative transactions
Class of relevant security
Product description
e.g. CFD
Nature of dealing
e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position
Number of reference securities
Price per unit
(c)Stock-settled derivative transactions (including options)
(i)Writing, selling, purchasing or varying
Class of relevant security
Product description e.g. call option
Writing, purchasing, selling, varying etc.
Number of securities to which option relates
Exercise price per unit
Type
e.g. American, European etc.
Expiry date
Option money paid/ received per unit
(ii)Exercise
Class of relevant security
Product description
e.g. call option
Exercising/ exercised against
Number of securities
Exercise price per unit
(d)Other dealings (including subscribing for new securities)
Class of relevant security
Nature of dealing
e.g. subscription, conversion
Details
Price per unit (if applicable)
4.OTHER INFORMATION
(a)Indemnity and other dealing arrangements
Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the person making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer:
Irrevocable commitments and letters of intent should not be included.If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none"
(b)Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives
Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the person making the disclosure and any other person relating to:
(i)the voting rights of any relevant securities under any option; or
(ii)the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced:
If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none"
(c)Attachments
Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached?
NO
Date of disclosure:
15 January 2026
Contact name:
Jacky Neri
Telephone number*:
+1 312 646 3228
Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.
The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.
*If the discloser is a natural person, a telephone number does not need to be included, provided contact information has been provided to the Panel's Market Surveillance Unit.
The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk.