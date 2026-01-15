ACCELQ, der Pionier der Agentic Test Automation, beendet Rekordwachstumsjahr und erhält "AI-Based Engineering Solution of the Year"-Ehrung

Forrester ernennt ACCELQ zum Leader in seinem Bericht The Forrester Wave: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025. Dies ist bereits zum dritten Mal in Folge, dass ACCELQ zum Leader ernannt wird. Diese Bewertung legte großen Wert auf generative KI-Innovation und reale Kundenakzeptanz. ACCELQ erhielt sowohl für seine Fähigkeiten als auch seine Vision die höchsten Punktzahlen und war die einzige Plattform, die Anerkennung als Customer Favorite fand und einen "Double Halo" (Doppel-Lichtkranz) für außergewöhnliche Kundenunterstützung erhielt.

Laut Forrester-Bericht erhielt ACCELQ die höchste Punktzahl unter allen bewerteten Anbietern in der Current Offering-Kategorie. Die Analysten lobten die "beeindruckende Vision und Innovation" der Plattform, wobei sie insbesondere ihre multimodale GenAI-First-Testgenerierung und die autonomen Selbstheilungsfähigkeiten hervorhoben. Der Bericht stellt fest, dass ACCELQ eine "gute Testoption für Unternehmen ist, die GenAI, eine agentenbasierte Automatisierung und eine autonome Entwicklung priorisieren."

"Die anhaltende Führungsanerkennung von führenden Analysten ist ein großartiges Zeugnis für unsere Beständigkeit und unsere Mission wenn unsere Kunden dies als ihren "Favoriten" bezeichnen, ist das schon etwas Besonderes", so Mahendra Alladi, CEO von ACCELQ.

"Die Branche vollzieht einen Wandel; wir sind nicht mehr lediglich ,KI-gestützt' wir entwickeln Agentic Test Automation mit Embedded GenAI während des gesamten Lebenszyklus. Dies versetzt die Kunden in die Lage, die Liefereffizienz zu verbessern, indem sie KI-Agenten nutzen, die die Geschäftsabsicht verstehen und entsprechend handeln", ergänzte Guljeet Nagpaul, Chief Product Officer von ACCELQ.

Die Anerkennung durch Forrester liefert eine starke Bestätigung der Dynamik von ACCELQ im Verlauf des vergangenen Jahres:

Globale Unternehmensdynamik: Zeigte eine außergewöhnliche Dynamik, hervorgehoben durch eine starke Akzeptanz bei Fortune-500-Unternehmen aus verschiedenen Branchen und eine signifikante Erweiterung der globalen Nutzerbasis.

Zeigte eine außergewöhnliche Dynamik, hervorgehoben durch eine starke Akzeptanz bei Fortune-500-Unternehmen aus verschiedenen Branchen und eine signifikante Erweiterung der globalen Nutzerbasis. Branchenauszeichnungen: ACCELQ Autopilot wurde zur "AI-based Engineering Solution of the Year" im Rahmen der 2025 AI Breakthrough Awards ernannt.

ACCELQ Autopilot wurde zur im Rahmen der 2025 AI Breakthrough Awards ernannt. Strategische Expansion: Erweiterte Präsenz in ganz Europa, im Nahen Osten und in Südafrika, wobei strategische Partnerschaften gestärkt werden, um die unternehmensweite Einführung zu unterstützen.

Über ACCELQ

ACCELQ ist die führende Agentic Test Automation-Plattform, die eine einheitliche Lösung im Bereich Embedded GenAI für mobile, Web-, API-, Desktop- und Paketanwendungen mit einer Enterprise Test Management Platform bietet.

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter

Geosley Andrades: 415-941-3610; marketing@accelq.com