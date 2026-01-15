Die Cessna Citation M2 Gen2 mit Garmin-Autothrottles wurde kürzlich in Betrieb genommen. Die Integration des Autothrottle-Systems von Garmin in die Citation M2 Gen2, die im Oktober 2025 von der Federal Aviation Administration zertifiziert wurde, unterstützt die Fähigkeiten des meistverkauften Leichtflugzeugs zusätzlich, indem sie den Piloten mehr Kontrolle und Präzision bietet.

Die Cessna Citation M2 Gen2 wird von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), entwickelt und hergestellt.

"Wir investieren kontinuierlich in unsere Produkte, um unseren Kunden das weltweit beste Flugerlebnis zu bieten", erklärte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Sales Marketing. "Die M2 Gen2 ist das meistverkaufte Leichtflugzeug in ihrem Segment und setzt Maßstäbe in Sachen Leistung und Innovation. Mit den jetzt verfügbaren Garmin-Autothrottles profitieren Piloten von einem intuitiveren und effizienteren Flugerlebnis, das jede Reise zu einem besonderen Erlebnis macht."

Die Integration von Garmin Autothrottles in die M2 Gen2 unterstützt den Piloten während des gesamten Fluges und bietet Schutz vor Über- und Unterschreitung der Geschwindigkeit. Die Autothrottle-Technologie ermöglicht es Piloten, sich auf verschiedene betriebsrelevante Aktivitäten im Cockpit zu konzentrieren, und bietet ihnen reibungslosere Übergänge und eine bessere Kontrolle während des gesamten Flugbetriebs.

Die M2 Gen2 verfügt über eine hochwertige Innenausstattung, Ambientebeleuchtung, beleuchtete Getränkehalter und einen optionalen klappbaren Seitensitz, der sich in zusätzlichen Stauraum umwandeln lässt. Neben luxuriösem Design legt die Kabine auch Wert auf Produktivität und verfügt über kabellose Lademöglichkeiten und USB-A-Anschlüsse an jedem Kabinensitz sowie USB-C-Anschlüsse in den beiden universellen 115-V-Kombi-Steckdosen. Im Cockpit wurde die Beinfreiheit für den Copiloten in der M2 Gen2 um drei Zoll erweitert, um den Komfort zu erhöhen.

Mit einer maximalen Reisegeschwindigkeit von 404 Knoten und einer Reichweite von 1.550 Seemeilen kann die M2 Gen2 auf Flughäfen mit Start- und Landebahnen von nur 3.210 Fuß Länge operieren und steigt in 24 Minuten auf 41.000 Fuß. Das Flugzeug ist für den Einpilotenbetrieb ausgelegt und verfügt über zwei Williams FJ44-1AP-21-Triebwerke, Garmin G3000-Avionik und bietet Platz für maximal acht Passagiere.

Textron Aviation bietet einen unübertroffenen Kundendienst durch ein globales Netzwerk, das dafür ausgelegt ist, die Flugfähigkeit der Kunden zu gewährleisten. Mit 20 firmeneigenen Servicezentren weltweit, 21 autorisierten Serviceeinrichtungen (ASFs) für Citation-Jets und mehr als 80 mobilen Serviceeinheiten (MSUs) ist kompetente Unterstützung stets in Ihrer Nähe verfügbar. Das erweiterte Ersatzteilvertriebsnetz des Unternehmens mit sieben Vertriebszentren und 17 Lagern weltweit bietet Versand am selben Tag und Online-Bestellungen für über 150.000 einzigartige Teilenummern. Textron Aviation Parts Distribution wird von einem Team aus über 600 engagierten Fachleuten und einem erweiterten globalen Kundendienstteam unterstützt, das Kunden unabhängig von ihrem Standort die erforderliche Unterstützung bietet. Das Aftermarket-Team bietet rund um die Uhr Unterstützung bei Flugzeugausfällen (AOG) und liefert schnelle, zuverlässige Lösungen, die Ausfallzeiten minimieren und die Verfügbarkeit der Flugzeuge maximieren.

