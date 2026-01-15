Basel - Die HIAG Immobilien Holding AG platzierte heute erfolgreich ihren zweiten Green Bond über CHF 100 Millionen mit einer Laufzeit von 7.0 Jahren und einem Coupon von 1.34%. Die Liberierung erfolgt per 18. Februar 2026. Die Emissionserlöse werden zur Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden und Projekten gemäss dem Green Financing Framework von HIAG verwendet. HIAG konnte von einem guten Marktumfeld profitieren und durch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
