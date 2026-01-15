Die Cessna Citation CJ3 Gen2 wurde in Betrieb genommen und setzt damit einen neuen Standard für die Citation Gen2-Familie. Die Erstkunden und langjährigen Citation-Besitzer Dave Mecartney und Shannon Day haben diese Woche ihre neuen Flugzeuge in Empfang genommen. Mecartney ein erfahrener Pilot mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung im Fliegen von Citation-Lightjets und Mitglied des Kundenbeirats von Textron Aviation hat maßgeblich zur Entwicklung der Verbesserungen beigetragen, die das CJ3 Gen2-Erlebnis auf ein neues Niveau heben. Zu den wichtigsten Verbesserungen zählen die Garmin-Autothrottle-Technologie, mehr Beinfreiheit für den Piloten und eine vollständig anpassbare Kabinenumgebung, die alle auf Kundenfeedback zurückzuführen sind.

Cessna Citation CJ3 Gen2 enters into service, delivering the most significant Gen2 updates to date (Photo credit: Textron Aviation).

Die Cessna Citation CJ3 Gen2 wird von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), entwickelt und hergestellt.

"Die Citation CJ3 Gen2 bietet vom ersten Tag an ein unvergleichliches Erlebnis dank ihrer außergewöhnlichen Reichweite, Nutzlast und Effizienz in Kombination mit neuen Produktivitäts- und Komfortfunktionen", erklärte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Sales Marketing. "Kunden wie Shannon und Dave werden dieses Flugzeug, unsere bislang umfassendste Investition der zweiten Generation, zweifellos zu schätzen wissen."

Das Flugzeug wurde im Oktober 2025 von der Federal Aviation Administration zertifiziert und auf Grundlage von Kundenfeedback über einen Kundenbeirat entwickelt, der sich aus Eigentümern, Piloten und Mechanikern zusammensetzt, um das ultimative Flugerlebnis zu schaffen. Dieses Feedback war ausschlaggebend für jede einzelne Verbesserung am Flugzeug, vom Cockpit bis zur Kabine.

"Nach eingehender Prüfung der Konkurrenz gab es in der Kategorie der Einstiegsjets kein vergleichbares Modell hinsichtlich Handhabung, Service und Support, Schulung und Zuverlässigkeit wie die CJ3 Gen2", erklärte Shannon Day. "Als wir beschlossen, unsere Einsatzfähigkeiten zu verbessern, fiel uns die Entscheidung leicht, bei der Citation-Familie zu bleiben. Die CJ3 Gen2 stellt einen bedeutenden nächsten Schritt in meiner Luftfahrtkarriere dar, und ich freue mich auf die Fortschritte dieses Flugzeugs, wie beispielsweise Autothrottles, eine von außen wartbare Toilette und mehr Beinfreiheit für einen 6'3" (1,90 m) großen Piloten."

Das Cockpit der CJ3 Gen2 bietet dem Piloten 11,4 cm mehr Beinfreiheit, was das Ein- und Aussteigen aus dem Pilotensitz vor und nach dem Flug erleichtert. Es bietet ein bewährtes und zuverlässiges Avioniksystem mit der neuesten Garmin G3000-Software und -Hardware, einschließlich:

Garmin-Autothrottles zur Reduzierung der Arbeitsbelastung des Piloten und zum Schutz des Flugbereichs

Intuitive Touchscreen-Oberfläche über Garmin Touchscreen-Controller

GDL60 für die Konnektivität von Flugzeugen, einschließlich der Fernübertragung von Flugplänen, automatischer Datenbankaktualisierungen sowie der drahtlosen Übertragung von Flugzeugdiagnosedaten

Der vollständig anpassbare luxuriöse Innenraum ermöglicht es Kunden, die ideale Umgebung für ihre spezifischen Anforderungen mit Platz für bis zu 10 Personen zu schaffen. Für zusätzlichen Komfort verfügt die Citation CJ3 Gen2 über eine von außen wartbare Toilette.

"Als Cessna Citation-Besitzer seit 2007 hat die Marke mit ihrer bewährten Tradition, ihrer überragenden Zuverlässigkeit und einem der stärksten Service- und Support-Netzwerke der Branche stets mein Vertrauen gewonnen", fügte Mecartney hinzu. "Der Aftermarket-Support war stets reaktionsschnell, effizient und zuverlässig was für mich als Eigentümer und Pilot von unschätzbarem Wert ist. Die Entscheidung für die CJ3 Gen2 empfand ich als natürliche Fortsetzung einer Beziehung und einer Flugzeugreihe, auf die ich mich seit fast zwei Jahrzehnten verlasse.

Textron Aviation bietet einen unübertroffenen Kundendienst durch ein globales Netzwerk, das dafür ausgelegt ist, die Flugfähigkeit der Kunden zu gewährleisten. Mit 20 firmeneigenen Servicezentren weltweit, 21 autorisierten Serviceeinrichtungen (ASFs) für Citation-Jets und mehr als 80 mobilen Serviceeinheiten (MSUs) ist kompetente Unterstützung stets in Ihrer Nähe verfügbar. Das erweiterte Ersatzteilvertriebsnetz des Unternehmens mit sieben Vertriebszentren und 17 Lagern weltweit bietet Versand am selben Tag und Online-Bestellungen für über 150.000 einzigartige Teilenummern. Textron Aviation Parts Distribution wird von einem Team aus über 600 engagierten Fachleuten und einem erweiterten globalen Kundendienstteam unterstützt, das Kunden unabhängig von ihrem Standort die erforderliche Unterstützung bietet. Das Aftermarket-Team bietet rund um die Uhr AOG-Support und liefert schnelle, zuverlässige Lösungen, die Ausfallzeiten minimieren und die Verfügbarkeit von Flugzeugen maximieren.

Mit einer maximalen Reichweite von 2.040 Seemeilen (3.778 Kilometer) und einer maximalen Nutzlast von 2.135 lbs. (968,4 kg) bietet die Citation CJ3 Gen2 eine hervorragende Reichweite, Nutzlast und Feldleistung, die es Piloten ermöglicht, eine Vielzahl von Missionen unter umfangreichen Bedingungen durchzuführen.

Erfahren Sie mehr über die renommierte Citation CJ3-Familie unter cessna.txtav.com.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren nutzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc., das kollektive Talent der Marken Beechcraft, Cessna und Hawker, um unseren Kunden das beste Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Geschäftsflugzeugen, Turboprop-Flugzeugen und Hochleistungs-Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezialflugzeugen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern vertrauen auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk für erschwingliche und flexible Flüge. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzgeschäften nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

