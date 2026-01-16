Andersen Consulting vertieft seine Kompetenzen durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Jakarta Consulting Group (JCG), einem Beratungsunternehmen, das für seine Expertise in den Bereichen Organisationstransformation, Humankapitalstrategie und Führungskräfteentwicklung bekannt ist.

JCG hat seinen Hauptsitz in Indonesien und hat Unternehmen aus Branchen wie Immobilien, Bergbau und Fertigung bei strategischen und kulturellen Transformationen beraten. Mit Kernangeboten wie Unternehmens- und Managementberatung, Personalberatung, Bewertung sowie Unternehmens- und Managementschulungen ist das Unternehmen für seine Fähigkeit bekannt, Unternehmen und Führungskräfte mit Agilität, kultureller Intelligenz und umsetzungsorientierten Lösungen zu transformieren.

"Wir waren schon immer davon überzeugt, dass nachhaltige Transformation bei den Menschen beginnt wenn sich Führungskräfte weiterentwickeln, folgen die Organisationen", sagte Patricia Susanto, CEO der Jakarta Consulting Group. "Durch die Kombination der globalen Perspektive von Andersen Consulting mit unseren regionalen Erkenntnissen können wir unseren Kunden ganzheitlichere Lösungen anbieten, um Veränderungen zu bewältigen und zielgerichtet zu führen."

"JCG hat sich das Vertrauen einiger der angesehensten Institutionen der Region erworben, indem es Lösungen liefert, die sowohl strategisch als auch menschenzentriert sind", sagte Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen. "Durch unsere Zusammenarbeit werden wir Organisationen dabei helfen, komplexe Transformationen zu bewältigen, Führungskräftepipelines zu stärken und die Kultur an die Leistung anzupassen."

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital umfassen. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen, globale Mobilität und Beratungskompetenz auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen auf der ganzen Welt an.

