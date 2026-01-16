Zu den Auszeichnungen gehören der Tech Ascension Award für die KI-gestützte Agentenlösung des Jahres, der Award Top Tech des Jahres (Las Vegas), der Silver Globee Award in der Kategorie Kundenservice-Team des Jahres und der Award für führende Frauen in der IT für den Kunden Hitachi Vantara

Rimini Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), das Unternehmen für Software-Support und Agenten-KI-ERP-Lösungen sowie führender Support-Drittanbieter für Oracle-, SAP- und VMware-Software, wurde von führenden Branchenauszeichnungsprogrammen für seine Innovation, technische Exzellenz und kundenorientierte Kultur ausgezeichnet.

Gewinner in der Kategorie KI-gestützte (agentenbasierte) Unternehmenslösung des Jahres für die Förderung von Innovation und Geschäftsergebnissen

Rimini Street hat für die Bereitstellung innovativer Lösungen und messbarer Geschäftsergebnisse einen Tech Ascension Award 2025 in der Kategorie KI-gestützte (agentenbasierte) Unternehmenslösung des Jahres gewonnen. Mit den Tech Ascension Awards wird Technologie ausgezeichnet, die kritische Herausforderungen der Branche bewältigt und echten Kundenwert fördert.

"Die Gewinner demonstrieren die Fähigkeit der KI, eine bedeutende Veränderung zu bewirken", sagte David Campbell, CEO der Tech Ascension Awards. "Von der Umgestaltung von Unternehmens-Workflows bis hin zur Befähigung von KMUs durch intelligente Automatisierung diese Lösungen zeigen, wie KI Skalierung, Präzision und Innovation bietet und gleichzeitig die realen Herausforderungen angeht, denen sich Unternehmen heutzutage gegenübersehen."

Gewinner des Awards Top Tech des Jahres für eine durch Vertrauen, Innovation und gemeinschaftliche Bedeutung geprägte Kultur

Die jährlichen Top Tech Awards, die im fünfzehnten Jahr in Las Vegas stattfanden, ehren herausragende Führungskräfte, die durch ihre innovative Arbeit deutlich zum Vorankommen der Technologiebranche und Wirtschaft beigetragen haben. Rimini Street CEO Seth Ravin erhielt 2025 den Award Top Tech des Jahres, was den Einsatz des Unternehmens für technische Strenge, außergewöhnliche Lösungen und eine Kultur belegt, die auf Vertrauen, Innovation und Kundenerfolg aufbaut.

Ravin wurde für die Erkenntnisse ausgezeichnet, die zu den Kernangeboten von Rimini Street geführt haben, darunter eine KI-gestützte Service-Plattform, unvergleichlicher Support für Oracle, SAP, VMware und andere Systeme sowie Geschäftsprozesse, die Kundenwert und personalisierten Services Vorrang einräumen.

Gewinner des Silver Globee Awards Kundenservice-Team des Jahres für branchenführenden Kundenservice

Rimini Street wurde für die Kategorie Kundenservice-Team des Jahres der 2025 Globee Awards for Impact zum "Kategoriegewinner" gewählt. Dieses globale Auszeichnungsprogramm feiert Organisationen und Personen, die durch zielgerichtete Führungskraft, soziale Verantwortung, Innovation und nachhaltige Geschäftspraktiken reale Veränderungen bewirken.

Alle Gewinner wurden im Rahmen eines rigorosen, verdienstbasierten Bewertungsprozesses ausgewählt, der von unabhängigen Branchenexperten und Kollegen aus der ganzen Welt geleitet wurde. Rimini Street hat für seinen branchenführenden Servicestandard darunter eine garantierte Antwortzeit von 10 Minuten für kritische Probleme, mit einer durchschnittlichen Antwortzeit von weniger als 2 Minuten die höchste Punktzahl in der Kategorie erhalten.

"Es ist eine Ehre für Rimini Street, von den Komitees für Tech Ascension, Top Tech und Globee Award ausgezeichnet worden zu sein. Diese Errungenschaften zeigen unseren kontinuierlichen Einsatz für eine kundenorientierte Kultur sowie unsere Führungsposition in den Bereichen Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI", sagte Ravin. "Außerdem freuen wir uns sehr darauf, unsere neueste Innovationswelle auf den Markt zu bringen Rimini Agentic UX-Lösungen die die aktuellen Möglichkeiten von ERP neu definieren und es Kunden ermöglichen, die Transformation zu beschleunigen, anwendungsübergreifende Workflows zu orchestrieren und relevante Geschäftsergebnisse zu erzielen, und zwar ohne die Kosten, das Risiko oder die Unterbrechungen, die mit herkömmlichen ERP-Upgrades oder Migrationen verbunden sind."

Rimini Street-Kunde Hitachi Vantara gewinnt Award für führende Frauen in der IT 2025

Die von Rimini Street nominierte VP für Unternehmensanwendungen und Datenanalyse bei Hitachi Vantara, Gauri Kapur, wurde von der Info-Tech Research Group mit dem Info-Tech Award 2025 in der Kategorie führende Frauen in der IT ausgezeichnet. Dieser Award ehrt außergewöhnliche Frauen, deren Führungsstärke eine Transformation in ihren Organisationen und der IT-Branche bewirkt. Die Führung Kapurs und die Partnerschaft mit Rimini Street haben durch die Ausrichtung der Technologiestrategie auf die Unternehmensziele Innovation und messbare Ergebnisse gefördert.

"Unsere herzlichsten Glückwünsche an unsere Kundin Gauri Kapur von Hitachi Vantara zum Erhalt des Info-Tech-Awards für führende Frauen in der IT", sagte Nancy Lyskawa, EVP und Chief Client Officer, Rimini Street. "Gauri ist eine inspirierende Führungskraft, die Inklusion fördert, Frauen in der Technologie befähigt und bedeutende Veränderungen in der globalen IT-Gemeinschaft fördert. Es ist eine Ehre, mit Kunden wie Gauri zu arbeiten, die nicht nur Technologie transformieren, sondern zudem einen bleibenden Einfluss auf Menschen und Kultur haben."

Erfahren Sie, wie die preisgekrönten Services und Lösungen von Rimini Street Ihrer Organisation dabei helfen können, Kosten zu senken, Betriebsabläufe zu optimieren und die Innovation zu beschleunigen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

