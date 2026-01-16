Der Aufwärtstrend bei Silber ist voll intakt und deutlich dreistellige Kursziele gehen durch den Markt. Gestern hat First Majestic Silver über das vierte Quartal und Gesamtjahr 2025 berichtet. Die Aktie konnte davon nicht profitieren. Profitieren könnten Anleger in 2026 mit der Aktie von Silver Viper. Der Silber-Explorer befindet sich in der Transformation und verfügt inzwischen über drei Projekte in Mexiko. Die letzte Kapitalerhöhung war stark nachgefragt und im laufenden Jahr sind Bohrprogramme und Ergebnisse zu erwarten. Beim Blick auf den Kurschart der Bayer-Aktie könnte man meinen, die Leverkusener wären auf ein Silbervorkommen gestoßen. Bereits in den ersten Tagen des neuen Jahres konnte die Aktie kräftig zulegen. Doch Analysten sehen das Ende der Fahnenstange erreicht.Den vollständigen Artikel lesen ...
