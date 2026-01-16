Das Wettrennen zwischen den USA und China um die überlegene Künstliche Intelligenz (KI) ist im vollen Gange. Immer mehr Experten erwarten, dass nicht die Halbleiter von Nvidia und Co. über den Gewinner entscheiden werden, sondern etwas ganz Simpleres: Nämlich wer hat die günstigste Energie? Daher wird in den USA massiv in Kernenergie investiert. Alte Meiler werden aus dem Ruhestand geholt und neue sollen in Rekordzeit hochgezogen werden. Da verwundert es nicht, dass sich die Aktie von Siemens Energy im vergangenen Jahr besser entwickelt hat als Nvidia oder Alphabet. Kann der DAX-Konzern die Performance fortsetzen? Zu den Profiteuren gehören auch Oklo und American Atomics. Wer ist günstig?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ESG-Aktien.de