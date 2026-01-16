Die Staatsschulden der USA und der europäischen Nationen steigen von Allzeithoch zu Allzeithoch. Die Warnungen des Internationalen Währungsfonds IWF vor den Schuldenexzessen der Staaten verhallen und in der Medienwelt werden ihnen kaum Beachtung geschenkt. Die zusätzlich zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten lassen die Investoren aber "mit den Füßen abstimmen" und sie verlassen den Anleihenmarkt und investieren in Aktien - zunehmend in Rohstoffe und die Produzenten der Rohstoffe. Doch da diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Finanzinvestor