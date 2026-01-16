Gland - Die Onlinebank Swissquote hat im Geschäftsjahr 2025 sowohl den Ertrag wie auch den Gewinn erneut deutlich gesteigert. Dabei profitierte das Finanzinstitut auch von einem positiven Sondereffekt aus der Neubewertung der Yuh-Beteiligung nach der Vollübernahme der Smartphone-Bank. Insgesamt dürfte Swissquote 2025 laut vorläufigen Finanzergebnissen einen Nettoertrag von 720 Millionen Franken ausweisen, nach 661 Millionen im Jahr davor, wie einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab