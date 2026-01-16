NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Celine Pannuti senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnerwartungen für 2026 etwas wegen der erwarteten Belastungen durch den jüngsten Rückruf von Babynahrung./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 20:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0038863350
