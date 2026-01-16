Datum der Anmeldung:
15.01.2026
Aktenzeichen:
B3-27/26
Unternehmen:
Gründung der Gene and Cell Therapies Incubator Berlin GmbH, Berlin, durch die Charité-Universitätsmedizin Berlin, KöR, Berlin, und die Bayer AG, Leverkusen
Produktmärkte:
Translationszentrum für Gen- und Zelltherapien
