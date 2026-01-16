Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 von Drägerwerk (Dräger) lagen auf Betriebsebene deutlich über den Erwartungen und führten zu erheblichen Anpassungen unserer Schätzungen. Während die Umsätze von etwa 3.482 Mio. EUR leicht unter unseren Prognosen lagen, übertraf das EBIT von mindestens 226 Mio. EUR klar unsere Schätzung von 189 Mio. EUR, angetrieben durch ein starkes viertes Quartal, eine robuste Medizintechnik-Sparte und eine verbesserte Produktmischung. Diese Leistung ist besonders bemerkenswert, da das EBIT etwa 40 Mio. EUR durch Währungs- und Zollbelastungen belastet wurde. Die Prognose des Managements für das Geschäftsjahr 2026 deutet auf ein stärkeres Margenwachstum hin als zuvor angenommen, was uns zu einer Anpassung unserer Prognosen veranlasst. Wir erhöhen unser Kursziel von 76,00 EUR auf 95,00 EUR und stufen die Aktie von HOLD auf BUY hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa
© 2026 mwb research