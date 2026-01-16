Die Drägerwerk-Vorzugsaktie konnte seit Anfang letzten Jahres eine erhebliche Performance hinlegen, sie verdoppelte sich fast. Am Freitag gewinnt sie aktuell weitere +5% und steht bei 83,80 €. Was ist hier zu erwarten? Rekordumsatz erreicht Nach der Corona-Pandemie gingen die Umsätze deutlich zurück, mittlerweile ist der Bedarf nach medizinischen Geräten jedoch wieder deutlich gewachsen. Das zeigte sich in den letzten Quartalsberichten. Das bestätigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de